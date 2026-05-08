Нидерландия възобновява дискусиите за използване на руски активи за подпомагане на Киев

Нидерландия предлага на други страни от ЕС да възобновят дискусиите относно използването на замразени руски активи за финансиране на Украйна, като въпросната сума е до 210 милиарда евро. Това съобщи Politico, позовавайки се на източници, включително дипломати и служители на Европейския съюз. Според тях, нидерландският министър на финансите Елко Хайнен е обсъдил въпроса с колегите си на закрита среща на министрите на финансите на ЕС в Брюксел тази седмица. Източници съобщават, че той е осигурил подкрепата на няколко участници.

Възможността за използване на замразени руски активи за отпускане на заеми на Украйна беше активно обсъждана в ЕС през 2025 година. Белгия, която държи значителна част от активите в своя депозитар, и Унгария се противопоставиха на плана. Няколко други страни, включително Италия и Франция, също изразиха съмнения. В крайна сметка, през декември миналата година беше взето решение за предоставяне на заем от 90 милиарда евро на Украйна, без да се използват замразените средства.

Според Politico,

възобновяването на дискусиите по този въпрос може да предизвика нови разгорещени дебати.

Според изданието, предложенията на Елко Хайнен тази седмица са били подкрепени от Естония, Латвия, Литва и Финландия. Други са запазили мълчание, „спомняйки си политическия спор, породен от дискусията миналата година“, съобщава Politico.

В отговор на запитването на Politico, от нидерландското правителство са заявили, че „не коментират казаното в частни разговори“.

Politico отбелязва, че Брюксел все още не е започнал да прехвърля средства от предварително одобрения заем от 90 милиарда евро към Киев.