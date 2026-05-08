РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Нидерландия възобновява дискусиите за използване на руски активи за подпомагане на Киев

нидерландия холандия парламент хага

Нидерландия предлага на други страни от ЕС да възобновят дискусиите относно използването на замразени руски активи за финансиране на Украйна, като въпросната сума е до 210 милиарда евро. Това съобщи Politico, позовавайки се на източници, включително дипломати и служители на Европейския съюз. Според тях, нидерландският министър на финансите Елко Хайнен е обсъдил въпроса с колегите си на закрита среща на министрите на финансите на ЕС в Брюксел тази седмица. Източници съобщават, че той е осигурил подкрепата на няколко участници.

Възможността за използване на замразени руски активи за отпускане на заеми на Украйна беше активно обсъждана в ЕС през 2025 година. Белгия, която държи значителна част от активите в своя депозитар, и Унгария се противопоставиха на плана. Няколко други страни, включително Италия и Франция, също изразиха съмнения. В крайна сметка, през декември миналата година беше взето решение за предоставяне на заем от 90 милиарда евро на Украйна, без да се използват замразените средства.

Според Politico,

възобновяването на дискусиите по този въпрос може да предизвика нови разгорещени дебати.

Според изданието, предложенията на Елко Хайнен тази седмица са били подкрепени от Естония, Латвия, Литва и Финландия. Други са запазили мълчание, „спомняйки си политическия спор, породен от дискусията миналата година“, съобщава Politico.

В отговор на запитването на Politico, от нидерландското правителство са заявили, че „не коментират казаното в частни разговори“.

Politico отбелязва, че Брюксел все още не е започнал да прехвърля средства от предварително одобрения заем от 90 милиарда евро към Киев.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.