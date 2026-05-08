На първото заседание на кабинета Радев възложи на министрите до седмица да направят анализ на ведомствата си

На първото заседание на Министерския съвет премиерът Румен Радев възложи на министрите в рамките на следващата седмица да извършат детайлен анализ във всяко едно ведомство за това какви са приоритетите, основните задачи и тяхното финансово изпълнение, както и кои са проблемните договори и обществени поръчки и как те могат да бъдат прекратени или ревизирани. Той добави и че ще очаква оценка на ефективността на администрацията – и като количество, и като качество на работа, и като дейности. Призна, че се е натъкнал как в някои административни звена, които по времето на служебния кабинет на Гълъб Донев са имали един състав, сега той е увеличен двойно, но изпълнява същите задачи. Ето защо Радев очаква тези звена да се свият обратно до техните нормални размери на функциониране.

На база на анализите кабинетът ще вземе решение как ще бъде формиран бюджетът на държавата – защото той ще бъде функция от това, което министрите са заварили във ведомствата си. Ето защо премиерът обърна внимание на министрите си да извадят приоритетно скрития дефицит, за скритите разходи и за неразплатените фактури, които стоят скрити по чекмеджетата, за да може накрая министърът на финансите да знае как да структурира бюджета.

Премиерът изброи за всяко министерство най-спешните задачи, като обърна внимание, че не трябва да се пропуска да се гарантират и социалните плащания на най-уязвимите социални групи. „Без солидарност тъканта на едно общество се разпада много бързо и това ще бъде ангажимент на целия наш екип“, отбеляза Радев.

Преди това той повтори още веднъж основните приоритети и неотложни действия пред министрите:

Усилия за пречупване на тренда на растящите цени – особено на хранителните стоки от първа необходимост;

Работа по бюджета;

Спасяване на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост и извършване на реални реформи, които са заложени в него;

Избор на нов Висш съдебен съвет, при което правителството ще има много важна роля с внасянето на законопроект за промени в Закона за съдебната власт;

Разграждане на олигархичния модел, което означава едно енергично и решително правителство, което може да бъде двигател на борбата с корупцията. Тъй като то не може да бъде неин завършек, ще трябва решителна и независима прокуратура;

Промяна на бизнес средата в България – с привличане на повече инвестиции, с повече дигитализация, по-голям брой електронни усулги и намаляване на регулациите. Заради това сега ще трябва да има ясен план как ще изпълним това, което обещахме, отбеляза Радев и призова към тази задача да се включат всички министерства, а не само на икономиката и на дигиталната трансформация.

Повече сигурност за българските граждани, което означава ускоряване на модернизацията на Българската армия и решаване на проблема с некомплекта на личен състав, като МВР се заеме с най-важната си дейност- борбата с престъпността, с катастрофите по пътищата, с корупционните престъпления и с наркоразпространението сред младите хора, което е заплаха за националната сигурност.

„Правосъдната реформа не се изчерпва със смяната на главния прокурор„, отбеляза Радев и обяви, че очаква кабинетът да внесе поетапно законодателните си предложения в парламента за всеобхватната си визия за съдебна реформа.

След това премиерът Радев набеляза и другите приоритети пред конкретните министерства: външната политика трябва да гарантира суверенитета и повече конструктивност и отстояване на българския интерес в съюзите, в които членуваме.

В сферата на българското образование трябва да се повиши функционалната грамотност на децата и тяхната готовност за реалния живот и за професиите на бъдещето. „Това обаче ще загуби смисъл, ако те не растат като достойни граждани с български дух„, предупреди премиерът.

Като национален приоритет той набеляза Националната детска болница и припомни, че настоящият регионален министър Иван Шишков в предишен кабинет намери решение за терена й. Ето защо сега от него се очаква ускоряване на изграждането на болницата, на нейното оборудване, включително и залагане на бъдещия й медицински състав.

По отношение на здравеопазването Радев обяви, че очаква трансформация на модела на българското здравеопазване и пресичане на източването на Здравната каса, така че да се спре срамната търговия с лекарства на гърба на болните хора и техните близки.

Във връзка с транспорта обяви, че очаква мобилизиране не само на публичния, но и на частния ресурс – под формата на публично-частно партньорство, така че ускорено да се изгражда инфраструктура там, където държавата няма пари. В тази връзка той обяви, че очаква анализ точно кои транспортни артерии ще се изграждат по такъв тип нова система.

Енергетиката трябва да работи така, че да гарантира максимално оползотворяване на ресурсите – за да има повече автономност и поносимост на сметките и за бизнеса, и за българските граждани, отбеляза премиерът.

Що се отнася до земеделието, Радев предупреди, че ако с този темп продължи намаляването на производството на български храни, след 5 години няма да имаме никаква български продукти на трапезата. Ето защо той очаква разширяване на българското производство и защита на българския производител.

Във връзка с екологията обяви, че очаква да се намери баланс между бизнеса и околната среда, както и да се решат по-бързо въпросите с боклуците, които засипват българската природа.

По отношение на културата отбеляза необходимостта от запазването на културно-историческото наследство, но подчерта, че приоритетно усилията трябва да бъдат насочени към живия творец.

В сферата на спорта Радев обяви, че големият ангажимент ще бъде връщането на масовия спорт за българските деца.

Накрая по отношение на туризма, Радев призна, че е имало много послания за съкращаване на това министерство, но той не се поддал, защото туризмът има принос от близо 10% в БВП на страната.

„Аз очаквам да докажете с работата си, че това министерство заслужава да го има и да присъства на тази маса, като този процент се повиши в рамките на мандата. Знам, че има много резерви, знам, че има много идеи и може да се постигнат много добри резултати„, отбеляза премиерът, обръщайки се към министъра на туризма – Илин Димитров.