Цончо Ганев от „Възраждане“ с декларация за пълен одит на застрахователния пазар

Цончо Ганев от „Възраждане“ изнесе декларация от името на парламентарната си група, взимайки повод от обявен за днес в центъра на София протест срещу високите цени за застраховка „Гражданска отговорност“.

Той започна с това, че от май 2025 г. до май 2026 г. задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за личните автомобили е поскъпнала с до 15% и днес гражданите плащат средно около 360 лева на автомобил. За мотоциклетите тя е поскъпнала с близо 100% и достига до 250 лева за един мотоциклет.

Депутатът от „Възраждане“ отбеляза, че повишаването се случва на фона на уверението, че влизането в еврозоната няма да доведе до ценови шок. След това той припомни, че обсъждане на промените в Кодекса за застраховане през 2025 г. със съпартийците си предупредили, че се приема законодателство, което е по искане на европейските бюрократи, без да бъде изготвена предварителна оценка на въздействието върху доходите.

Още тогава изрично посочихме, че това ще доведе до изнасянето на капитали към компаниите – майки, защото автоматизирането на плащанията по системата „Зелена карта“ ще натовари финансово българските граждани и дружества, които от своя страна ще прехвърлят тежестта върху обикновения потребител.

Аргументите ни за липса на пазарна защита нямаха никаква тежест пред евроатлантиците и промените, срещу които ние гласувахме „Против“, бяха направени в полза на големите застрахователни бюра в Европа, а не в защита на българския шофьор, обясни Ганев.

Той отбеляза, че транспортният сектор, който е гръбнакът на всяка една икономика, има пълните основания да протестира срещу ръста на застрахователните премии при тежкотоварните автомобили и автобуси. Предупреди и че това ще увеличи в пъти разходите на транспортния бранш и ще застраши прехраната на хиляди техни служители.

Ганев добави и че поскъпването на застраховката автоматично ще вдигне цената на транспорта, а оттам и цените на всички основни стоки по магазините.

Ето защо от „Възраждане“ настояват новото правителство да предприеме незабавни действия. Като за начало те настояват за пълен одит на застрахователния пазар, в това число КФН и Комисията за защита на конкуренцията да проверят дали аргументите на застрахователите за постоянното увеличаване на цените са основателни и състоятелни и дали няма някакво картелно споразумение.

От „Възраждане“ настояват и за въвеждане на реална система „Бонус – малус“ по обективна, а не по фиктивна методика, така че да има намаляване на цената за изрядните водачи, а в същото време тя да не се използва като инструмент за нови санкции и за по-големи печалби на застрахователните компании.

От парламентарната група на Цончо Ганев призовават и за ревизия на Кодекса за застраховане, така че българските застрахователи и потребители да не са поставени в неравностойно положение спрямо външните субекти.

От „Възраждане“ искат и мораториум – спиране на всякакви нови увеличения на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ до изясняване на реалните причини за досегашния огромен скок, от който, по думите на Цончо Ганев, страдат всички водачи на моторни превозни средства.

Накрая той завърши декларацията с думите, че родината ни не може да бъде държава, в която законите се пишат в услуга на външни фактори, а сметката да се плаща от обикновения гражданин и частния бизнес.