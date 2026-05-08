Швейцария е раздвоена дали да се ограничи до 10 милиона души население

Гражданите на Швейцария са почти поравно разделени по въпроса дали да подкрепят предложение за ограничаване на населението на страната до 10 милиона души, показва ново социологическо проучване.

Инициативата, подкрепена от дясната Швейцарска народна партия, ще бъде подложена на национален референдум на 14 юни. Швейцарското правителство се противопоставя на предложението с аргумента, че то може да навреди на икономиката и на отношенията с Европейски съюз – основния търговски партньор на страната.

Според инициативата постоянното население на Швейцария не трябва да надхвърля 10 милиона души преди 2050 година. Освен това се предвижда прекратяване на споразумението за свободно движение на хора с ЕС.

Допитването, проведено от социологическата агенция GfS Bern по поръчка на обществената медия SRG между 20 април и 3 май, показва, че 47% от анкетираните подкрепят предложението, а също толкова са против него. Останалите не са изразили мнение.

В проучването са участвали близо 20 000 души, а статистическата грешка е 2,8 процентни пункта.

Темата за бързото нарастване на населението и натискът върху обществената инфраструктура засилват подкрепата за инициативата. Представители на бизнеса обаче предупреждават, че ограничителните мерки могат да застрашат икономическия просперитет на страната.

Населението на Швейцария неотдавна е надхвърлило 9 милиона души, като по официални данни чуждестранните граждани са съставлявали над 27 процента.

