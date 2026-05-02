На пътя има място за всички – 10 000 мотористи откриха мотосезона в София

С мотото „На пътя има място за всички, нека да бъдем толерантни“ 10 000 мотористи откриха мотосезона в София, съобщи БНР. Георги Янчев от „София Райдърс“ обясни, че идеята е те да излязат на улицата – всички да ги видят и чуят и да бъдат с една идея по-съсредоточени, когато шофират. „Живеем в напрегнато ежедневие. Всеки е с телефон в ръка, но понякога това е много опасно„, отбеляза Янчев.

Той обяви и че следващата седмица представители на мотористите ще имат с отговорните институции, свързани с повишаването на цената на застраховката „Гражданска отговорност“. Янчев припомни, че след протести през 2017 г. е била приета законодателна промяна, че моторните превозни средства – категория L (мотоциклетите) – подлежат на разсрочена и нецелогодишна застраховка „Гражданска отговорност“.

Ето защо при предстоящите срещи ще бъде поставен въпросът защо законът не се спазва и защо цената на застраховката се вдига. По данни на „София Райдърс“ и на КАТ за изминалата 2025 г. инцидентите и катастрофите с мотори драстично са намалели. Ето защо Янчев отбеляза, че след като мотористите са станали с една идея по-внимателни и по-толерантни на пътя, това не би трябвало да води до вдигане на застраховката.

Той даде конкретен пример, ако миналата година застраховката е била между 70 лева и 90 лева, то сега тя е между 117 евро и 125 евро.