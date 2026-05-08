До един месец кабинетът ще внесе Бюджет 2026

До месец правителството ще внесе Бюджет 2026. Това съобщи новият вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев по време на церемонията по приемането на поста в Министерството на финансите. Донев посочи, че на кабинета ще са нужни между три седмици и месец, за да подготви редовен бюджет.

Вицепремиерът заяви, че реалният бюджетен дефицит е по-висок от официално обявения заради натрупани скрити разходи и неразплатени задължения. По думите му, обществото трябва да получи ясна представа за истинското състояние на държавните финанси.

Сред основните приоритети на новото правителство той открои контрола върху дефицита и по-разумното управление на публичните средства. Според него по-важно от това дали дефицитът ще надхвърли 3% от БВП е наличието на ясни и работещи политики.

Той увери, че няма да има различно отношение към отделни данъчни субекти и всички ще бъдат подлагани на контрол съгласно закона. И допълни, че всяко министерство ще изготвя ежемесечни отчети за разходването на бюджетните средства, а отклоненията от разходните тавани ще бъдат коригирани своевременно.

За държавния дълг министърът обясни, че бъдещият лимит ще зависи от реалния размер на бюджетния дефицит. Имало множество изпълнени, но неразплатени дейности, натрупвани с години, което увеличава скрития дефицит над официално обявените нива по Маастрихтските критерии.

Донев увери още, че Министерството на финансите ще работи с пълна публичност и прозрачност при вземането на решения.