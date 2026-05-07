Приемането на бюджет на държавата е основен приоритет, обяви Гълъб Донев

Гълъб Донев: Приемането на бюджет на държавата е основен приоритет

Профилът на предложените за вицепремиери в кабинета на Румен Радев, които няма да ръководят министерства, Иво Христов и Атанас Пеканов е ясен. Това коментира пред медиите номинираният за вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев.



На излизане от Дондуков 2, след като станаха ясни предложенията за структура и състав на новия кабинет, той потвърди, че приемането на бюджет на държавата е основен приоритет, добавяйки, че предстои анализ: 

„Държавата се нуждае от един финансов план, който да покаже приоритетите за развитие. Това е финансовата рамка, с която държавата планира и развива своето по-нататъшно развитие“, посочи той.

Относно тегленето на нов държавен дълг, Донев коментира:

„Нека да се направи първо подробен анализ. Разбира се, нямаме много време, но този анализ ще покаже какво да се прави. Нека утре да се гласува кабинета и да бъдат определени приоритетите“.

