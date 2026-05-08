Премиерът Румен Радев скоро сменя шефа на ДАНС, още днес свиква заседание на кабинета

Още днес редовното правителство ще проведе първото си заседание. Това обяви минути, след като прие властта от служебния кабинет, новоизбраният премиер на България Румен Радев.

Той заяви, че главният секретар на МВР продължава да изпълнява задълженията си, но акцентът в работата на министерството скоро ще се премести от осигуряването на честни избори и борбата с купения вот към противодействие на корупцията.

Радев съобщи също, че в близко бъдеще ще предложи и нов председател на ДАНС, като дотогава Деньо Денев ще продължава да е на поста като временно изпълняващ длъжността.

„Прогресивна България“ внася в понеделник законодателните си предложения срещу растящите цени

Министър-председателят подчерта, че правителството няма да въвежда таван на цените. Вместо това в понеделник ще бъдат предложени законодателни промени за ограничаване на инфлацията чрез изменения в законите, свързани с КЗК, НАП и КЗП. По думите му целта е да се осигури по-голяма прозрачност при ценообразуването, да се разкриват нарушения на конкуренцията и да се въведат по-строги санкции и по-ефективен контрол.

Той обеща и подкрепа за българските производители чрез по-лесен достъп до пазара, развитие на кооперативи и тържища, както и защита срещу натиск от големите търговски вериги.

Радев отново коментира и идеята за временни парламентарни комисии като призова да не се смесват функциите на парламента. „Ако отворите правилника на Народното събрание, ще видите – временните комисии се избират да провеждат проучвания и анкети, нямат разследваща функция. Може да загубим два месеца парламентарно време, в които ще се води битка между лобитата на Прокопиев и Пеевски, но това време ни е критично важно. Парламентът от понеделник трябва да започне да работи по внесените законопроекти за бюджет, цени, правосъдна реформа, Висш съдебен съвет, План за възстановяване и устойчивост“, добави премиерът.

