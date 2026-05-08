Giro d’Italia започва от България

Giro d’Italia 2026 – 109-ото издание на едно от най-престижните състезания в колоезденето започва от българска територия. Началото ще бъде дадено в морския ни курорт Несебър в 14.00 часа. В състезанието участват общо 23 отбора със 184 състезатели. Според специалисти фаворит на състезанието е датчанинът Йонас Вингегор, който е двукратен победител в Тур дьо Франс и шампион от Вуелтата.

За първи път в историята България ще приеме няколко етапа от състезанието.

Първият етап, започващ от Несебър днес и дълъг 147 км, ще завърши в Бургас. Оттам, на 9 май, ще стартира вторият етап с обща дължина 221 км и с финиш във Велико Търново.

Третият етап, който е дълъг 175 км, ще започне от Пловдив и ще завърши в София. столицата между 17:00 и 17:25 часа. След това състезанието ще продължи извън страната.

Последният 21-и етап от Giro d’Italia е насрочен за неделя, 31 май, в италианската столица Рим. Общата дължина е близо 3460 км.

