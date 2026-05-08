Хората чакат от Радев овладяване на цените, не толкова наказателни акции срещу Борисов и Пеевски, смята Петър Чолаков

Приемането на бюджета и овладяването на цените е основното, което хората искат да видят от новото правителство.

Ревизия на т.нар. модел „Борисов -Пеевски“ не е толкова сред дневния ред на обществото, което сочат и последните социологически проучвания на агенция „Мяра“. Това заяви политологът доц. Петър Чолаков в интервю за Нова нюз, коментирайки новото правителство на Румен Радев.

По думите му не трябва да има изненади, когато формацията на Румен Радев спечели изборите именно със заявката за смяна на досегашния олигархичен модел на управление. В тази връзка той очаква в скоро време да започне смяната на кадри в администрациите, институциите, както и смяна на областните управители.

„Ще има доста смени и според мен това са очакванията на тези, които са подкрепили „Прогресивна България“, отбеляза политологът.

Доц. Чолаков добави, че Радев е човек, който се съобразява с настроенията в обществото и от тази гледна точка не смята, че той ще предприеме наказателна акция срещу „враговете на революцията“, визирайки Борисов и Пеевски. Освен това не вярва и на слуховете в обществото, че Радев се е договорил тайно с двамата партийни лидери.

Относно намеренията на „Прогресивна България“ за съдебна реформа и смяна на ВСС, политологът посочи, че най-естествените партньори в това начинание биха били „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, тъй като тези две формации най-често настояват за промени в съдебната власт.

„Това е основен приоритет на ПП и ДБ, така че би трябвало да участват в съдебната реформа. Не знам доколко ГЕРБ и ДПС биха били наречени естествени партньори (на ПБ), при положение че целта е разграждането на техния модел“, коментира Чолаков.

Относно министрите в кабинета политическият анализатор се въздържа от изказването на мнение, призовавайки обществото и медиите да им дадат нужното време, за да се ориентират в ситуацията и едва след това да ги критикуваме.

„Безспорно предстоят непопулярни мерки и трябва да се вземат още в началото“, подчерта в заключение политологът.