Доц. Първан Първанов ще бъде функционален ректор администрация и информационни дейности на СУ

Доц. Първан Първанов ще бъде функционален ректор администрация и информационни дейности на Софийския университет, след като проф. Георги Вълчев е подал оставка тази сутрин като ректор, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

Проф. Вълчев беше избран за министър на образованието и науката.

Преди да подаде оставка като ректор на СУ, проф. Вълчев е издал заповед, с която определя доц. Първан Първанов да изпълнява функциите на функционален ректор администрация и информационни дейности, считано от 08.05.2026 г. до назначаването на временно изпълняващ длъжността ректор по реда на чл. 10, ал. 2, т. 6 от Закона за висшето образование.