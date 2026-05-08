Доц. Първан Първанов ще бъде функционален ректор администрация и информационни дейности на СУ

Доц. Първан Първанов ще бъде функционален ректор администрация и информационни дейности на Софийския университет, след като проф. Георги Вълчев е подал оставка тази сутрин като ректор, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

Проф. Вълчев беше избран за министър на образованието и науката.

Преди да подаде оставка като ректор на СУ, проф. Вълчев е издал заповед, с която определя доц. Първан Първанов да изпълнява функциите на функционален ректор администрация и информационни дейности, считано от 08.05.2026 г. до назначаването на временно изпълняващ длъжността ректор по реда на чл. 10, ал. 2, т. 6 от Закона за висшето образование.

От Софийския университет посочват, че съгласно Закона за висшето образование министърът на образованието и науката назначава временно изпълняващ длъжността ректор за срок не по-дълъг от шест месеца. В срок от два месеца трябва да се проведе общо събрание на университета, на което да бъде избран нов ректор, който да довърши мандата до ноември 2027 г.

