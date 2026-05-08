13 храни, които могат да помогнат при махмурлук

Махмурлукът се появява след прекомерна употреба на алкохол, който е токсин и диуретик. Това води до обезводняване, раздразнение на стомаха и нарушения на съня.

Симптомите включват:

умора

гадене

главоболие

замайване

Може ли махмурлукът да бъде предотвратен?

Най-добрият начин е просто да не пиете алкохол. Но ако все пак решите да изпиете чаша вино след работа, експертите съветват:

да пиете умерено

да не пиете на празен стомах

да пиете вода между напитките

да опитате безалкохолно вино или бира

Какво да избягвате при махмурлук?

Според експертите мазните и тежки храни могат да влошат състоянието вместо да помогнат.

Избягвайте:

мазни и пържени храни

прекалено сладки храни

пикантни и кисели ястия

много солени продукти

още алкохол

Вашето официално меню за „Никога повече няма да пия“

Костен бульон

Богат е на калий, калций и магнезий и помага за възстановяване на електролитите и хидратацията. Желатинът и колагенът могат да успокоят стомаха.

Пилешка супа

Класическата пилешка супа осигурява течности, сол и въглехидрати, които помагат за възстановяване след алкохол.

Яйца

Яйцата са лесни за приготвяне и богати на протеини, които подпомагат обработката на алкохола в организма.

Листни зеленчуци

Спанакът и кейлът съдържат хлорофил, който може да помогне за неутрализиране на токсините.

Банани

Богати са на калий и лесно се усвояват. Подходящи са при раздразнен стомах.

Фъстъчено масло и пълнозърнести крекери

Комбинацията от въглехидрати, протеини и мазнини помага за стабилизиране на кръвната захар и осигурява енергия.

Въглехидрати

Хляб, крекери, паста и сандвичи се усвояват лесно и помагат за възстановяване на електролитите.

Смути

Смутитата подпомагат хидратацията, а плодовете и семената добавят антиоксиданти.

Кокосова вода

Отличен източник на електролити и течности.

Сьомга

Богата е на омега-3 мастни киселини и антиоксиданти, които помагат срещу възпалението след пиене.

Диня

Съдържа много вода и аминокиселини, които подпомагат черния дроб.

Целина

Богата е на калий и натрий – важни електролити при обезводняване.

Броколи

Съдържат калий, калций и магнезий, които подпомагат възстановяването на организма.

Най-доброто лечение на махмурлука остава добрата хидратация, умерената консумация на алкохол и питателната храна. Вместо мазни закуски, заложете на храни, които възстановяват течностите, електролитите и хранителните вещества в организма.

