13 храни, които могат да помогнат при махмурлук

Махмурлукът се появява след прекомерна употреба на алкохол, който е токсин и диуретик. Това води до обезводняване, раздразнение на стомаха и нарушения на съня.
Симптомите включват:
- умора
- гадене
- главоболие
- замайване
Може ли махмурлукът да бъде предотвратен?
Най-добрият начин е просто да не пиете алкохол. Но ако все пак решите да изпиете чаша вино след работа, експертите съветват:
- да пиете умерено
- да не пиете на празен стомах
- да пиете вода между напитките
- да опитате безалкохолно вино или бира
Какво да избягвате при махмурлук?
Според експертите мазните и тежки храни могат да влошат състоянието вместо да помогнат.
Избягвайте:
- мазни и пържени храни
- прекалено сладки храни
- пикантни и кисели ястия
- много солени продукти
- още алкохол
Вашето официално меню за „Никога повече няма да пия“
Костен бульон
Богат е на калий, калций и магнезий и помага за възстановяване на електролитите и хидратацията. Желатинът и колагенът могат да успокоят стомаха.
Пилешка супа
Класическата пилешка супа осигурява течности, сол и въглехидрати, които помагат за възстановяване след алкохол.
Яйца
Яйцата са лесни за приготвяне и богати на протеини, които подпомагат обработката на алкохола в организма.
Листни зеленчуци
Спанакът и кейлът съдържат хлорофил, който може да помогне за неутрализиране на токсините.
Банани
Богати са на калий и лесно се усвояват. Подходящи са при раздразнен стомах.
Фъстъчено масло и пълнозърнести крекери
Комбинацията от въглехидрати, протеини и мазнини помага за стабилизиране на кръвната захар и осигурява енергия.
Въглехидрати
Хляб, крекери, паста и сандвичи се усвояват лесно и помагат за възстановяване на електролитите.
Смути
Смутитата подпомагат хидратацията, а плодовете и семената добавят антиоксиданти.
Кокосова вода
Отличен източник на електролити и течности.
Сьомга
Богата е на омега-3 мастни киселини и антиоксиданти, които помагат срещу възпалението след пиене.
Диня
Съдържа много вода и аминокиселини, които подпомагат черния дроб.
Целина
Богата е на калий и натрий – важни електролити при обезводняване.
Броколи
Съдържат калий, калций и магнезий, които подпомагат възстановяването на организма.
Най-доброто лечение на махмурлука остава добрата хидратация, умерената консумация на алкохол и питателната храна. Вместо мазни закуски, заложете на храни, които възстановяват течностите, електролитите и хранителните вещества в организма.
