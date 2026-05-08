61% от българите смятат, че страната е спечелила от членството си в ЕС

61% от българите смятат, че България е спечелила от членството си в Европейския съюз (ЕС), според ново проучване на „Евробарометър“ за Европейския парламент, проведено между януари и февруари 2025 г. във всички 27 страни-членки.

Въпреки високия процент България е на последно място в ЕС като показател за хората, смятащи еврочленството за печелившо.

Средният резултат за съюза е 74%.

Най-висок е делът в Малта – 93%, следвана от Ирландия с 91% и Люксембург с 88%. 54% от българите определят новите възможности за работа като най-голямата полза от членството в ЕС. По 29% посочват като основни ползи приноса на ЕС за мира и сигурността и по-доброто сътрудничество между държавите членки. На ниво ЕС най-често посочваната полза е именно приносът на съюза за мира и сигурността – 35%.

62% от българите смятат, че ЕС трябва да има по-важна роля в защитата срещу глобални кризи и рискове за сигурността.

Това поставя страната ни под средното ниво за ЕС, което е 66%. Най-висок е делът в Швеция – 87%, а най-нисък – в Румъния и Полша.

35% от българите определят конкурентоспособността, икономиката и индустрията като основен приоритет за ЕС. Следват енергийната независимост и инфраструктурата с 34%, както и демографията, миграцията и продоволствената сигурност с по 28%.

Отбраната и сигурността са посочени от 26% от българите, което поставя темата едва на пето място у нас.

За ЕС като цяло отбраната и сигурността са водещ приоритет с 36%, следвани от конкурентоспособността и икономиката с 32%.

25% от българите очакват жизненият им стандарт да се понижи през следващите 5 години при 33% средно за ЕС. 46% смятат, че стандартът им ще остане непроменен, а 20% очакват подобрение.