Николай Денков: Категорично – ПП не е лява партия и не търси близост с Румен Радев  (част 4)

Центърът се грижи не само за работодатели и инвеститори, а и за човешкия фактор, който създава всичко, напомня Николай Денков
„Продължаваме промяната“ винаги е била центристка партия и ясно сме заявявали това. От там се появи и фразата за левите цели с десни мерки. Ние търсим прагматични решения на важните за България проблеми. Искаме да избягаме от идеологическата догматика.
„Продължаваме промяната“ е твърдо за подпомагане на бизнеса и инвестициите, но и с акцент върху човешкия капитал, инвестициите в образованието, здравеопазването. Няма как икономиката да върви добре, ако хората имат ниски доходи. Смятаме, че неравенството в България трябва да намалее.
Ниското ниво на неравенство създава кохезия в обществото и усещане за общност, така е в Европа.
Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ акад. Николай Денков, зам.-председател на „Продължаваме промяната“ и председател на парламентарната група на партията.
