Указът на президента, с който се предлага на парламента да избере Румен Радев за премиер, е обнародван в „Държавен вестник“

Указът на президента Илияна Йотова, с който се предлага на 52-рото Народно събрание да избере лидера на „Прогресивна България“ Румен Радев за министър-председател, е обнародван в днешния брой на “Държавен вестник”.

Обнародваният указ на държавния глава е за възлагане на кандидата за министър-председател Румен Радев да състави прави­телство на основание чл. 99, ал. 1 от Конституцията.

През изминалия ден президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на номинацията за министър-председател. Радев получи мандата и го върна веднага изпълнен.

Той представи пред държавния глава структурата и състава на проектокабинета, в който ще има четирима вицепремиери и 18 министерства. Предлага се три от министерствата – на икономиката, на иновациите и на електронното управление, да бъдат преструктурирани в две.