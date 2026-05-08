Осем нови депутати влизат в парламента на мястото на премиера и новоизбраните министри

Осем нови депутати предстои да положат клетва в Народното събрание, след като част от народните представители напуснаха парламента, за да станат членове на новото правителство.

След като премиерът Румен Радев освобождава мястото си в 25 МИР в София, в парламента влиза логопедът Александра Ангелакова, която преди това остана извън Народното събрание, след като избра да представлява Бургас вместо столицата.

Иван Демерджиев, който предпочете да бъде депутат от Кърджали, а не от София, освобождава място за Емине Гюлестан от Момчилград. Тя е на 40 години и има магистърска степен по международни отношения.

На мястото на вицепремиера Гълъб Донев от Пазарджик влиза Васка Милушева от Велинград. Тя има дългогодишен опит в управлението, финансите и туризма, както и в работа по европейски проекти и развитие на туристически дестинации.

Врачанският депутат Иван Шишков ще бъде заменен от 45-годишната Стела Илиева – педагог и психолог с дългогодишен опит като ресурсен учител. Тя има и практика в земеделието и местното самоуправление, а в момента е общински съветник и развива собствен бизнес.

Вицепремиерът Александър Пулев освобождава място за финансиста Момчил Петров от старозагорската листа.

В Ямбол спортният министър Енчо Керязов ще бъде заменен от Добромир Георгиев – магистър-фармацевт и управител на аптека, който първоначално не успя да влезе заради преференциално разместване.

От Хасково вместо Димитър Стоянов депутат става Тефик Парафитов – млад учител по физическо възпитание и спорт и треньор по хандбал в Свиленград.

Освобождаването на мястото на Росица Карамфилова-Благова от Благоевград дава възможност на 29-годишния Александър Марянов да стане народен представител.

Илин Димитров ще бъде заменен от д-р Юлиан Димитров, който е бил десети в листата на „Прогресивна България“. Той е лекар с над 30 години опит в областта на коремната хирургия. Варненската листа е и тази, от която партията излъчи най-много депутати – общо девет.