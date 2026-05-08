Министър Пулев обяви цялостна реформа на икономическата и инвестиционната политика

Министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев встъпи в длъжност и прие поста от Ирина Щонова на официална церемония в министерството днес, 8 май.

Сред основните си задачи Пулев очерта пакет от законодателни инициативи, насочени към овладяване на инфлацията и засилване на контрола върху нелоялните търговски практики, включително удвояване на санкциите на Комисията за защита на потребителите, засилване на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, повишаване на прозрачността и проследимостта на веригите на доставки, както и въвеждане на по-строги изисквания към ценообразуването и отчетността.

Пулев посочи, че

се подготвя и пакет от мерки в енергетиката и сектора на горивата, включващ над 15 конкретни предложения,

разработени в координация с регулаторни органи, работодателски организации и браншови структури, с цел ограничаване на инфлационните шокове и повишаване на стабилността на пазара.

Той подчерта, че политиките обхващат цялата икономическа екосистема, включително земеделието, като се предвижда засилен контрол върху пазарните процеси и по-добра координация на държавните инструменти в подкрепа на българските производители.

Сред приоритетите му е и

цялостна ревизия на дейността на публичните предприятия, агенции и структури,

насочена към установяване на ефективност, ограничаване на злоупотреби и възстановяване на доверието в институциите чрез повече прозрачност и отчетност.

Пулев обяви и структурна реформа в инвестиционната политика, включваща обединяване на ключови институции под шапката на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. В тази рамка преминават Българската агенция за инвестиции, Българската банка за развитие, както и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), заедно с редица свързани дирекции и структури, с цел създаване на единна, координирана и ефективна система за инвестиционна подкрепа.

Той допълни, че се създава централизирано координационно звено към Министерския съвет за стратегическите инвестиции, което ще осигурява синхрон между всички ресорни министерства и ще бъде ръководено на ниво вицепремиер по икономическа политика.

„Това е ключова стъпка за създаване на една единна, бърза и ефективна система за координация на стратегическите инвестиции, която да гарантира предвидимост и ускоряване на процесите“, подчерта министър Пулев.

В заключение министърът заяви, че администрацията ще работи при принцип на приемственост и професионализъм, като регулаторните органи остават независими, но в тясна координация с държавните институции за защита на обществения интерес и стабилизиране на икономическата среда.

“Искам също така да благодаря и на служебния кабинет за последователните усилия в един изключително динамичен и предизвикателен период, както и лично на досегашния министър Щонова за осигуряването на стабилен и отговорен преход в работата на министерството”, заяви Пулев.