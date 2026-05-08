Министър Милошев получи два законопроекта от маестро Найден Тодоров – единият за спасяване на оркестрите на БНР

Подготвил съм ви два законопроекта. Единият е за Българското национално радио – за да спасим бедстващите състави на БНР, а другият е за промяна на делегирания бюджет в сценичните изкуства, за да можем да внесем някаква нормалност в тях. За късмет, това, което беше през последните пет години – една непрекъсната смяна на правителства, веднъж, а понякога и два пъти годишно – вие ще имате шанса за четиригодишен хоризонт. С тези думи досегашният министър на културата Найден Тодоров посрещна наследника си на поста – Евтим Милошев.

Маестро Найден Тодоров отбеляза, че се чувства много спокоен в какви ръце оставя Министерството на културата.

„Министър Евтим Милошев не е за първи път във висшата държавна администрация. Той е бил член на Министерския съвет и като такъв познава както трудностите, така и възможностите в администрацията. В същото време, той е от нашата гилдия. Тоест, можем да сме щастливи, че той не само ще администрира добре културата, но и ще проявява разбиране към нея – нещо, което е изключително важно за културния сектор“, поясни Тодоров, визирайки опита на Милошев и като министър на туризма в кабинета на Димитър Главчев, и като телевизионен продуцент.

След това доскорошният министър добави, че през последните дни са били разпространявани измамни и фалшиви внушения, чиято цел е била да дискредитират Милошев, чийто избор, според Тодоров, е именно възтържествуване на справедливостта.

След това Найден Тодоров предупреди новия министър на културата, че няма да му бъде лесно. „Намираме се в едно време, в което финансите за културата не достигат и управляващите сякаш не я виждат. А в цялото това време културният сектор бушува“, обясни му Тодоров. След това изрази своята убеденост, че след четири години културата вече няма да бъде в процес на оцеляване, а ще бъде онова, което заслужава – визитната картичка на България.

От своя страна Евтим Милошев обясни, че влиза в министерството, в което през последните 15 години е идвал винаги от страна на неправителствените организации. Сподели, че има прекрасни отношения с маестро Тодоров и изрази увереност, че заедно могат да свършат отлична работа.

„Вярвам, че приемствеността ще бъде добър знак за Министерството на културата. Така че да си пожелаем на добър час. Разбира се, не идвам като вълшебник“, отбеляза Милошев.

Той поясни, че идва с амбицията да има видимост, диалог и по-добри дни за българската култура в момент, в който икономическата, вътрешнополитическата и най-вече геополитическата обстановка предполагат процеси, свързани с доста по-сложни варианти за решение.

„Поемам ангажимента всичко да бъде видимо, секторът да се запознае и да продължим практиките и трудът, които са положени, до успешен край и до решения, които ще доведат до спокойствие в сектора. Нашите контакти ще продължат. Вярвам, че ще покажем добър модел“, обърна се Евтим Милошев към предшественика си. Той подчерта, че неговата задача е българската култура – културата, която ни е направила една от най-старите нации в Европа.

„