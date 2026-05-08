САЩ очакват още днес иранския отговор на последното американско предложение

Съединените щати заявиха, че очакват иранския отговор на последното си предложение за прекратяване на войната в Персийския залив още днес, на фона на сблъсъци между американски и ирански сили в региона и подновени атаки срещу Обединените арабски емирства.





„Днес би трябвало да разберем нещо. Очакваме отговор от тях. Ще видим какъв ще бъде той. Надеждата е да ни въведе в сериозен процес на преговори“, каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред журналисти в Рим.



Техеран заяви, че все още не е взел решение по американския план.



Президентът Доналд Тръмп заяви, че примирието все още се спазва. Вашингтон очаква отговора на Техеран на американско предложение, което предвижда първо официално прекратяване на войната, а след това преговори по най-спорните въпроси, включително бъдещето на иранската ядрена програма.



Късно снощи САЩ заявиха, че са осуетили нападения срещу три военни кораба на американските военноморски сили в Ормузкия проток и са нанесли ответни удари по ирански военни обекти



Пред журналист на АВС Тръмп омаловажи размяната на удари между Иран и Военноморските сили на САЩ като ги определи като „просто леко потупване“. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието, което до голяма степен се спазваше след обявяването му на 7 април. Иранският външен министър Абас Арагчи обвини Съединените щати, че многократно подкопават дипломатическите усилия в полза на военна ескалация.



Конфронтацията не се ограничи само до Ормузкия проток. Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната им отбрана е прехванала две балистични ракети и три дрона от Иран, при което трима души са получили средни телесни повреди.



Цените на петрола останаха стабилни, като фючърсите на сорта Брент се колебаеха около 101 долара за барел, докато пазарите преценяват противоречивите сигнали от сблъсъците в Персийския залив и съобщенията за дипломатически напредък.