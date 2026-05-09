Фериботната линия Варна-Батуми създава надеждна транспортна връзка между Европа и Кавказкия регион

Два кораби вече обслужват фериботната линия Варна – Батуми (Грузия) и те пътуват пълни и в двете посоки. Това каза директорът на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) Кристиян Богоев по повод възстановяването на линията и въвеждането в експлоатация на втори кораб, съобщава БТА.

Линията работи през последната година и три месеца и е пример за успешно сътрудничество между държавата и частния бизнес, посочва Богоев. По думите му фериботът във Варна е врата между Азия и Европа, която дълго време е стояла затворена, но вече е достъпна за пренасянето на стоки.

Терминалът първоначално е бил предназначен основно за железопътни превози, но търговските интереси и обстоятелствата са наложили преустройството му за работа предимно с камиони.

При увеличаване на товарооборота по линията може да бъде включен и трети кораб,

отбелязва Богоев. Интерес към терминала вече е проявен и плавателни съдове за специфични товари.

Директорът на ДППИ съобщи, че работата по възстановяването на фериботния комплекс продължава. Изграден е паркинг с площ над 30 декара, възстановени са пътищата в района, изградена е и системата за сигурност. Работи се и за увеличаване на железопътните товари. Заедно с това са ремонтирани и две халета за обработка на жп товари.

Управителят на фирмата агент на корабите по линията Етварт Закеосян уточнява, че

в двете посоки пътуват всякакви товари – от леки автомобили до промишлени стоки и хранителни продукти.

През последните два месеца е започнала и обработка на контейнери. Закеосян отбелязва, че двата кораба пътуват със заетост между 80 и 90 процента от капацитета си и в двете посоки. Основната част от товарите са от Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан.

Още през април беше съобщено, че Пристанищният терминал „Фериботен комплекс – Варна“ ще разшири капацитета си за обслужване на стратегическия морски маршрут между България и Грузия. От 8 април към редовната линия Варна – Батуми – Варна се присъедини моторен кораб NAPOLI, който оперира успоредно с досегашния VILNIUS. Решението за привличане на втори плавателен съд беше продиктувано от интензивния ръст на товарооборота и пълното запълване на капацитета на линията, чието активно функциониране започна на 16 януари 2025 г., коментираха от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Моторен кораб VILNIUS транспортира железопътни вагони, контейнери и колесна техника, включително товарни, леки и лекотоварни автомобили и трактори. При средна честота на посещения в терминала от четири пъти месечно, линията генерира стабилен поток от 500-750 товароединици входящ и изходящ трафик за страната. Трайната тенденция за повишаване на обема на превозите през последните месеци обаче е наложило предприемането на мерки за разширяване на възможностите за пренос на товари.

Новото попълнение по линията,

моторен кораб NAPOLI, е модерен четирипалубен Ро-ро-пасажерски кораб,

плаващ под флага на Република Панама. С неговото пускане в експлоатация се очаква реално удвояване на товарооборота по направлението Варна – Батуми – Варна. Това ще позволи по-бърза обработка на пратките и ще отговори на нуждите на бизнеса за надеждна транспортна връзка между Източна Европа и Кавказкия регион, което ще утвърди ПТ „Фериботен комплекс – Варна“ като ключов логистичен център в Черноморския басейн.