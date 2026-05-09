Денят по диагонал – 9 май 2026 г.

Румен Радев приключва консултациите с партиите с среща с „Величие“, „Прогресивна България“ е с убедителна преднина, шест партии влизат в парламента според проучване на „Мяра“

Трябва да заложим реалистичен бюджет, а не желания, категоричен е премиерът Радев

Проверките в министерствата вече разкриват неразплатени ангажименти и порочни практики, а всички установени случаи ще бъдат публично оповестени. „Защото няма как да се направи обективна преценка на състоянието на държавата и оттам да се състави реален, структуриран бюджет.“ Той е категоричен, че трябва да заложим реалистичен бюджет, а не желания бюджет, има голяма разлика. Радев посочи, че правителството ще направи всичко възможно да подготви реалистичен бюджет в кратък срок.

Главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си

Имаше натиск, но доказахме, че системата не е изгубена, заяви Георги Кандев по повод изборите, Георги Кандев съобщи, че му е оказван натиск

Премиерът Румен Радев потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си. Той е доказал качествата си в борбата с купения вот по време на цялата предизборна кампания.

Със 140 гласа „за“ Петер Мадяр беше избран за министър-председател на Унгария

Петер Мадяр Péter_Magyar_MEP_(2024), Петер Мадяр призова за бързо свикване на новия парламент в Унгария

Петер Мадяр, лидер на партия „Тиса“, беше избран за министър-председател на Унгария на първата сесия на новото Национално събрание (еднокамарен парламент). Общо 140 членове на парламента гласуваха „за“, 54 гласуваха „против“ и един се въздържа. Веднага след обявяването на резултатите от гласуването, Мадяр положи клетва като нов ръководител на правителството на страната. Той ще замени Виктор Орбан, който след 16 години непрекъснато управление преминава своята партия „Фидес“ – Унгарски граждански съюз в опозиция.

Преговорите между САЩ и Иран може да се възобновят през следващата седмица

Иран щял ще даде на преговорите със САЩ "истински шанс", Подготвя се директна среща между САЩ и Иран

САЩ и Иран може да възобновят директния диалог следващата седмица. Очаква се страните да координират условията на меморандум за разбирателство, който се разработва от Техеран и Вашингтон с участието на медиатори. Този документ ще определи рамката за бъдещи преговори, които ще се фокусират върху прекратяването на войната. Диалогът между страните се развива: Иран е изразил готовност да обсъди ядрената си програма, смекчавайки предишната си твърда позиция. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Ислямската република е обещала да не разработва ядрени оръжия и определи контактите с Иран като „много добри“.

Любомир Аламанов: Монополът на сегашната власт трябва да получи мощна и обединена опозиция (част 3)

Затварянето на демократите в кръга на „градската десница“ е вредно – тя не може да надскочи определена бройка. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ ПР експертът Любомир Аламанов.

