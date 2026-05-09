Денят по диагонал – 9 май 2026 г.

Проверките в министерствата вече разкриват неразплатени ангажименти и порочни практики, а всички установени случаи ще бъдат публично оповестени. „Защото няма как да се направи обективна преценка на състоянието на държавата и оттам да се състави реален, структуриран бюджет.“ Той е категоричен, че трябва да заложим реалистичен бюджет, а не желания бюджет, има голяма разлика. Радев посочи, че правителството ще направи всичко възможно да подготви реалистичен бюджет в кратък срок.

Премиерът Румен Радев потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си. Той е доказал качествата си в борбата с купения вот по време на цялата предизборна кампания.

Петер Мадяр, лидер на партия „Тиса“, беше избран за министър-председател на Унгария на първата сесия на новото Национално събрание (еднокамарен парламент). Общо 140 членове на парламента гласуваха „за“, 54 гласуваха „против“ и един се въздържа. Веднага след обявяването на резултатите от гласуването, Мадяр положи клетва като нов ръководител на правителството на страната. Той ще замени Виктор Орбан, който след 16 години непрекъснато управление преминава своята партия „Фидес“ – Унгарски граждански съюз в опозиция.

САЩ и Иран може да възобновят директния диалог следващата седмица. Очаква се страните да координират условията на меморандум за разбирателство, който се разработва от Техеран и Вашингтон с участието на медиатори. Този документ ще определи рамката за бъдещи преговори, които ще се фокусират върху прекратяването на войната. Диалогът между страните се развива: Иран е изразил готовност да обсъди ядрената си програма, смекчавайки предишната си твърда позиция. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Ислямската република е обещала да не разработва ядрени оръжия и определи контактите с Иран като „много добри“.

Затварянето на демократите в кръга на „градската десница“ е вредно – тя не може да надскочи определена бройка. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ ПР експертът Любомир Аламанов.