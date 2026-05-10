Хентавирусът се предава изключително трудно от човек на човек, казва проф. Андрей Чорбанов

Появата на случаи на хантавирус сред пътници от луксозен круизен кораб предизвика тревога, но повод за страх от нова глобална пандемия няма. Това заяви в студиото на „Събуди се“ по NOVA ръководителят на департамент „Имунология“ в БАН и бивш депутат проф. Андрей Чорбанов. Според него заплахата е по-скоро теоретична заради специфичния и много труден път на предаване на инфекцията.

По думите на професора огромният брой хантавируси се предават директно от гризачи на човек – чрез контакт с техни екскременти или урина. Проблемният щам в момента е „Андес“, разпространен в Латинска Америка (Чили и Аржентина), който има рядката способност да се предава и от човек на човек.

Според проф. Чорбанов,

по-вероятната хипотеза е пътниците да са се заразили на сушата, посещавайки по-бедни райони

по време на туристическите си обиколки. „Инкубационният период на вируса е много дълъг – от една до осем седмици“, обясни имунологът.

Имунологът е категоричен, че масова епидемия е малко вероятна. Щамът „Андес“ действително протича като тежко белодробно заболяване и има много висока смъртност – между 30% и 60 процента. Въпреки това, механизмът му на разпространение е силно ограничен.

Проф. Чорбанов отбелязва, че

за България в момента далеч по-притеснително е разпространението на морбили.

Въпреки че ваксината е задължителна, изключително ефективна и дава имунитет за цял живот, пропуските в имунизационния календар водят до нови огнища. „В някои райони, особено сред малцинствата, просто има невероятно голям брой пропуски в тези ваксинации“, подчертава професорът.

Хантавирусите са група зоонозни вируси, предавани предимно от заразени гризачи

(мишки, плъхове, полевки и други). Самите животни не се разболяват, а действат само като асимптоматични носители.