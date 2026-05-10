Засегнатият от хентавирус кораб MV Hondius пристигна на Канарските острови

Круизният кораб MV Hondius, който преживява огнище на хантавирус, пристигна на испанския остров Тенерифе, става видно от данни от портала за корабен трафик VesselFinder.

След пристигането си пътниците ще бъдат прехвърлени в индустриалното пристанище Гранадия, далеч от жилищните райони. Съединените щати и няколко страни от ЕС ще изпратят самолети, за да евакуират своите граждани. Испанското министерство на вътрешните работи подчерта, че пътниците няма да могат да напуснат кораба, докато полетите им не са готови за отпътуване. Всички пътници и 17 членове на екипажа ще бъдат евакуирани. Останалият екипаж ще остане на борда и ще се отправи към Нидерландия, където корабът ще бъде подложен на пълна дезинфекция.

По-рано трима души починаха от инфекцията на кораба, а осем други се разболяха.

На борда е имало 147 души от 23 различни страни. На 6 май испанското министерство на здравеопазването обяви, че всички заразени пътници са евакуирани, а останалите пътници са асимптоматични.

Пристигането на кораба предизвика протести в Тенерифе,

където продължават опасенията относно разпространението на болестта. Властите в Испания и други страни, чиито граждани са били на борда, както и Световната здравна организация, твърдят, че няма причина за паника.

Хантавирусите са група зоонозни вируси, предавани предимно от заразени гризачи

(мишки, плъхове, полевки и други). Самите животни не се разболяват, а действат само като асимптоматични носители.

В зависимост от щама, хантавирусът може да причини две основни клинични форми на заболяването при хората: хеморагична треска с бъбречен синдром (HFRS) и хантавирусен белодробен синдром (HPS).