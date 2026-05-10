ИПИ, BESCO и „Активни политики“ с кампания за отговорни публични финанси

Остава под въпрос дали бизнесът ще се върне на разговорите в НСТС за бюджета

Институтът за пазарна икономика (ИПИ), BESCO и „Активни политики“ обявиха началото на съвместната кампания „Бюджет на растежа“, инициатива, която поставя в центъра качеството на публичните финанси и ролята на бюджета като ключов инструмент за икономическо развитие, съобщиха от ИПИ и от БЕСКО.

„Започваме този разговор в момент, в който България се намира в най-тежката си фискална позиция от началото на века, с поредни години на твърде висок дефицит и държавен дълг от около 30% от БВП на страната. При запазване на текущата динамика на държавните финанси, страната се е насочила към нива на дълг в рамките на 45-50% от БВП към 2030 година. Това развитие има пряко отражение върху икономиката и живота на хората. По-високите дефицити означават загуба на доверие, нарастващ натиск върху цените, риск от увеличаване на данъците и ограничени възможности за инвестиции и растеж“, отбелязват инициаторите на кампанията.

Историята на подобни кризи – видно от примери в много други страни – е една и съща навсякъде.

Години наред се трупат високи дефицити, които неизбежно водят до нарастване на дълга,

докато държавата загуби пространство за финансиране и поддържане на ключовите си функции, за реализиране на приоритетни цели на управлението и реакция на външни шокове и кризи. След това неизбежно идват тежки мерки: рязко ограничаване на разходи, увеличение на данъци, замразяване на доходи и социални плащания и икономическо забавяне. Цената винаги се плаща от гражданите и бизнеса, посочват от ИПИ, BESCO и „Активни политики“.

С кампанията „Бюджет на растежа“ те си поставят за цел да променят начина, по който се води общественият разговор за бюджета, от реакция към проактивност.

Трите организации поемаме и ангажимента да зададат ясни критерии за това как изглежда добър бюджет

още преди вземането на политически решения, да повишат разбирането по темата и да създадат обществен натиск за ефективно и отговорно управление на публичните средства.

„В рамките на кампанията ще представим конкретни предложения за ограничаване на бюджетния дефицит, оптимизация на публичните разходи, структурни реформи и мерки за повишаване на ефективността на публичния сектор. Сред обсъжданите идеи са въвеждане на ограничения върху разходите, стимули за инвестиции и иновации и по-добро таргетиране на публичните политики.„Бюджет на растежа“ ще включва поредица от анализи, публични дискусии, информационни материали и комуникационни инициативи, насочени към бизнеса, институциите и обществото. Основен фокус ще поставим върху това как бюджетните решения се отразяват пряко върху хората и икономическата среда“, отбелязват от ИПИ, BESCO и „Активни политики“.

Инициаторите на кампанията посочват в съобщението, че

в следващите седмици ще представят конкретен план от мерки и предложения,

които да подкрепят тази визия и да превърнат бюджета в инструмент за развитие, а не в източник на риск за икономиката.

