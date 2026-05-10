Президентът Илияна Йотова ще участва в честването на 150 г. от Априлското въстание в Бяла Черква

Днес, 10 май, държавният глава Илияна Йотова ще участва в честването на 150-годишнината на Априлското въстание в град Бяла Черква. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на Бяла Черква за град.

По повод 100-годишнината от избухване на Априлското въстание в Бяла черква, през 1976 г. селището е обявено за град.

Бяла черква е един от символите на Възраждането в България.

През този период в селото настъпва подем, свързан с борбата за църковна независимост и национално освобождение. Началото на училищното дело е поставено през 1835 г. с откриването на първото килийно училище. През 1858 г. е построена нова училищна сграда, а през 1874 г. е открито и първото в околността класно училище. През 1869 г. Бачо Киро създава в Бяла черква първото селско читалище в България „Селска любов“, а на следващата година – и първата пътуваща театрална трупа.

Белочерковци активно се включват в националноосвободителните борби.

През 1872 г. тук е основан революционен комитет с председател Бачо Киро и започва усилена подготовка за въстание. През бунтовния април (по стар стил) на 1876 година 103 въстаници начело с Бачо Киро тръгват към сборния пункт в с. Мусина, където се сформира чета под ръководството на Поп Харитон , Петър Пармаков , Христо Караминков и Бачо Киро. Четата (192 души) води десетдневни (29 април – 8 май) героични сражения с турците в Дряновския манастир.

През последната нощ четата организира единствената през Априлското въстание нощна атака на силно укрепена отбранителна позиция на турците. Атаката завършва неуспешно и четата се разпръсква. Озверели от своя провал да превземат манастира, турците избиват всички пленени въстаници. Така 75 млади мъже от Бяла черква оставят костите си сред руините на манастира.

Бачо Киро успява да се спаси и да се завърне в Бяла черква, където се укрива в продължение на няколко дни. Предаден от трима свои съселяни, той е заловен и изправен пред турски съд в Търново. Обесен е на 28 май 1876 година. През същата година трима белочерковци се сражават в редиците на Ботевата чета.

В 21.00 часа на площад „11 май“ президентът и върховен главнокомандващ ще приеме почетния строй на Националния военен университет „Васил Левски“. Държавният глава ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря-проверка. Събитието е част от честванията на годишнината на Априлското въстание, които се провеждат под патронажа на президента.