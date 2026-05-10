Днес в София е финалът на третия етап от Джиро д’Италия

Днес, 10 май, в София ще бъде финалът на третия етап на на едно от най-емблематичните колоездачни състезания в света – Джиро д’Италия (Giro d’Italia). След това Джирото да се насочи към своята родина Италия, за да завърши на 31 май традиционно в Рим след общо 21 етапа.

България беше домакин на Grande Partenza (Голямото начало), което се случва извън границите на Италия едва за 16-и път в дългогодишната история на състезанието. Първият старт на 109-ото издание на Giro-то беше в Несебър на 8 май. Общо 23 отбора завъртяха педалите до Бургас по 147-километровото трасе. На 8 май беше вторият епат от Бургас до Велико Търново – общо 221 километра.

Днес в 13:00 ч. е официалният старт на Етап 3 от Giro d’Italia на площад „Централен“ в Пловдив, а след 175 км най-добрите колоездачи ще финишират в София.

В часовете преди пристигането на състезателите, хиляди столичани и гости на града ще имат възможност да се включат в 14 часа във

велошествието „София кара Giro“, което ще поведе столичният кмет Васил Терзиев,

съобщават от пресцентъра на Столичната община. Стартът на “София кара Giro” ще бъде на Орлов мост, а финалът на метростанция „Цариградско шосе“, като ще превърне града в море от велосипеди. В 14:30 Васил Терзиев ще поведе и парадното шествие на световни велолегенди, които ще преминат разстоянието от Орлов мост до официалния финиш на Giro d’Italia – пред старата сграда на Народното събрание.

Малко по-късно,

около 17:00 ч., се очаква професионалните колоездачи ще финишират пред Стария парламент

в момент, който обещава да остане завинаги в спортната история на България. Финалната церемония и концертът на Кулден ще поставят точка на едно вълнуващо преживяване за столичани.

В тази връзка Столичната община въвежда временна организация на движението и промени в градския транспорт заради финала на третия етап от Джиро д’Италия. Ограниченията ще продължат до 11 май, като ще бъдат засегнати централни булеварди, площади и улици, както и част от трасетата в източната част на града.

Днес влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание.