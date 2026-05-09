Европа очаква американски войски да се изтеглят не само от Германия

САЩ прекратяват присъствието си в ключов център в Полша за оръжейни доставки за Киев

Европейските съюзници на САЩ в НАТО смятат, че Вашингтон няма да се ограничи до изтеглянето на 5000 войници от Германия и очакват по-нататъшно съкращаване на американския военен контингент в Европа. Bloomberg съобщи това, позовавайки се на източници.

Според тях, дипломати от страните от НАТО смятат, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може също да обяви изтеглянето на войските от Италия, както и да се откаже от плановете за разполагане на далекобойни оръжия в Германия. Възможно е и намаляване на военното присъствие на САЩ в Испания. 

Други възможни сценарии включват оттеглянето на Вашингтон от някои военни учения на НАТО

и преразпределението на войски от страни, които са недоволни от САЩ, към тези, които са по-лоялни към американския лидер, отбелязва агенцията.

НАТО: Разходи за отбрана в размер на 5% от БВП, 1.5% от които - за киберсигурност

Според нейните източници, изявленията на президента на САЩ за разочарованието от НАТО са изострили дългогодишното напрежение между Тръмп и ръководството на европейските страни. На 29 април президентът на САЩ обяви, че Вашингтон обмисля намаляване на войсковия си контингент в Германия и скоро ще вземе решение. Той не уточни защо администрацията може да предприеме подобна стъпка, но изявлението дойде, след като германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува военната кампания на САЩ срещу Иран, позовавайки се на липсата на ясна стратегия на Вашингтон. На 1 май помощник-министърът на отбраната по връзките с обществеността Шон Парнел обяви заповедта на министъра на отбраната Пийт Хегсет за изтегляне на 5000 американски войници от Германия. Той заяви, че

се очаква изтеглянето да приключи в рамките на следващите шест до дванадесет месеца.

В началото на май говорител на Европейското командване на САЩ (EUCOM) заяви, че Съединените щати имат приблизително 80 000 войници, разположени в Европа. Общо 38 000 от тях са постоянно и ротационно разположени в Германия.

