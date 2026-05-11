Вълчев започва проверка на заместника си след постъпили сигнали за възможен конфликт на интереси

Министърът на образованието Георги Вълчев е разпоредил проверка на новоназначения заместник-министър Ася Панджерова след постъпили сигнали за възможен конфликт на интереси, предаде обществената телевизия. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма „Еразъм+“ на стойност над 1,6 млн. евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг.

Министърът заяви, че до момента не е бил запознат със сигналите и подчерта, че след приключване на проверката обществото ще получи ясни отговори. „Всичко, което се потвърди или отхвърли, ще рефлектира върху работата на екипа”, заяви Вълчев.

Той беше категоричен, че няма да прави компромиси с почтеността в администрацията и ако бъдат установени нарушения, ще има последствия. Към момента проверката има за цел да изясни всички обстоятелства около дейността на Панджерова преди встъпването ѝ в длъжност.