Дуа Липа заведе дело срещу Samsung за 15 млн. долара заради реклама на телевизори

Британската и албанска поп певица Дуа Липа е завела дело срещу южнокорейския производител Samsung и иска поне 15 милиона долара обезщетение. Певицата твърди, че компанията е използвала нейна снимка без разрешение, за да рекламира телевизорите си.

От съдебните документи става ясно, че Samsung е поставила снимка на Дуа Липа върху кутиите на свои телевизори, продавани в магазините. Така според нея компанията е създала впечатление, че тя подкрепя и рекламира продукта.

Става въпрос за снимка, озаглавена „Dua Lipa – Backstage at Austin City Limits, 2024“, върху която певицата твърди, че притежава всички права. Делото е подадено във федерален съд в Калифорния.

От Samsung отказват коментар с мотива, че не обсъждат текущи съдебни дела. Адвокатите на Дуа Липа също засега не са дали допълнително изявление.

Освен за нарушени авторски права, певицата обвинява още Samsung, че е използвала публичния ѝ образ без позволение. Към делото са приложени публикации и коментари от социалните мрежи, според които снимката на звездата върху кутиите е повлияла на хората да купят телевизора. Един потребител дори написал, че би си взел модела „само защото Dua е на него“.

Според адвокатите на изпълнителката, тя е разбрала за случая още през юни миналата година и е поискала Samsung да спре да използва образа ѝ, но компанията не го е направила.

Те твърдят още, че действията на Samsung вредят на имиджа и репутацията на Дуа Липа, защото оставят впечатление в потребителите, че тя официално подкрепя продуктите на компанията.