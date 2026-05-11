БАБХ засилва контрола на ГКПП „Капитан Андреево“ с помощ от Европейската комисия

Българската агенция по безопасност на храните засилва контрола на ГКПП „Капитан Андреево“ със съдействието на Европейската комисия. Засиленият контрол на ще включва участие на експерти от други държави членки чрез мониторинг, обмен на добри практики и съвместни обучения.

Темата е била обсъдена по време на онлайн среща между ръководството на агенцията и представители на Отдел G4 – Официален контрол към Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“.

От БАБХ подчертават, че контролът на пропускателния пункт е от ключово значение за сигурността на вътрешния пазар на Европейския съюз, тъй като през пункта преминават животни, храни, фуражи и растения, предназначени за всички държави членки.

Изпълнителният директор на агенцията д-р Ангел Мавровски е заявил, че въпреки подобренията след одита на Европейската комисия през 2025 година, системният риск на пункта остава висок.

Сред основните проблеми той е посочил риска от нерегламентирано влияние заради намесата на частни субекти в зоните за контрол, недостатъчния капацитет на помещенията при пиково натоварване и проблеми с поддръжката на зоните за животни.

От БАБХ обръщат внимание и на пропуски при идентификационните и физическите проверки на определени категории стоки, както и на риск от външно въздействие върху официалния контрол и манипулиране на резултатите от анализите.

От Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ са заявили готовност да съдействат чрез краткосрочни мисии на европейски експерти и създаване на съвместна работна група с инспектори от различни държави членки. Обсъжда се и вариант за по-дългосрочно присъствие на специалисти на граничния пункт.

Сред планираните мерки са изграждането на собствена защитена инфраструктура за официален контрол, която да не бъде управлявана от частни лица, както и цялостна оценка на оперативните процеси и съответствието им с европейските изисквания за независимост и безпристрастност.