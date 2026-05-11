Анализ на ИПИ за последните 10 години: Населението -10%, а администрацията +10%

През 2025 г. администрацията наброява 2267 чиновници на 100 хиляди души от населението

За 10 години: 10% по-малко население, 10% повече администрация.

Това заключение прави анализ на Института за пазарна икономика от май 2026 г., представен пред БНР от Зорница Славова.

Нито в един момент през това десетилетие тенденцията не е различна от констатираната, подчерта тя.

„Докладът на МС за състоянието на администрацията през 2025 г. очертава система, която продължава да се дигитализира и разширява използването на електронни инструменти, но все още се променя бавно по отношение на структура, ефективност и организационна модернизация.

През 2025 г. административните структури са общо 590, а събраната информация е от 581 от тях – 114 централни и 467 териториални. Броят им остава почти непроменен през последните години, която показва, че реформите са по-скоро ограничени до лека оптимизация, отколкото до съществени институционални промени.

Щатната численост на администрацията е 145 623 души. Има леко свиване (с под 200 бройки) спрямо предходната година, но за последното десетилетие администрацията се е увеличила с точно 10%, а населението е намаляло с 10%.

Така през 2025 г. администрацията наброява 2267 чиновници на 100 хиляди души от населението.

Данните показват, че българската администрация продължава да расте по инерция, въпреки демографския спад и технологичния напредък. Ако дигитализацията, функционалният анализ и териториалната реформа не бъдат използвани за реално преструктуриране, модернизацията ще остане предимно техническа, без да води до по-ефективна и по-малка държава“, пише в анализа на ИПИ.

Според тях е крайно време е раздуването на администрацията при намаляващо население и подобряваща се дигитализация да спре.

Това може да стане по няколко начина: