Йотова подчерта, че първите действия на кабинета „Радев“ трябва да бъдат насочени към ограничаване на инфлацията

Президентът Илияна Йотова заяви във Велико Търново, че основната задача на правителството е да представи реалните данни за инфлацията и поскъпването на живота в България. Тя подчерта, че обществото трябва да знае истинската ситуация, без да се прикриват проблемите, и изрази надежда, че статистическите институции ще предоставят достоверна информация.

Според Йотова кабинетът може още сега да предприеме конкретни мерки срещу високите цени. Тя посочи, че с началото на сезона на плодовете и зеленчуците трябва да се обърне внимание именно на тези продукти, тъй като е недопустимо в държава производител цените им да бъдат толкова високи.

Държавният глава подчерта, че първите действия трябва да бъдат насочени към ограничаване на инфлацията. По повод намеренията на управляващи и опозиция за спешни мерки срещу поскъпването, тя заяви, че очаква реални решения, а не пореден популистки ход. Йотова припомни, че все пак темата е била основен приоритет за всички политически сили по време на предизборната кампания.

Йотова настоя дебатът по темата да бъде сериозен и лишен от политически нападки, като според нея мерките трябва да се прилагат поетапно – първо спешни действия от изпълнителната власт, а след това средносрочни и дългосрочни решения. Президентът отбеляза също, че ще бъдат необходими и законодателни промени, особено по отношение на ценообразуването по веригата на доставките.