РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Йотова подчерта, че първите действия на кабинета „Радев“ трябва да бъдат насочени към ограничаване на инфлацията

Йотова подчерта, че първите действия на кабинета "Радев" трябва да бъдат насочени към ограничаване на инфлацията

Президентът Илияна Йотова заяви във Велико Търново, че основната задача на правителството е да представи реалните данни за инфлацията и поскъпването на живота в България. Тя подчерта, че обществото трябва да знае истинската ситуация, без да се прикриват проблемите, и изрази надежда, че статистическите институции ще предоставят достоверна информация.

Според Йотова кабинетът може още сега да предприеме конкретни мерки срещу високите цени. Тя посочи, че с началото на сезона на плодовете и зеленчуците трябва да се обърне внимание именно на тези продукти, тъй като е недопустимо в държава производител цените им да бъдат толкова високи.

Държавният глава подчерта, че първите действия трябва да бъдат насочени към ограничаване на инфлацията. По повод намеренията на управляващи и опозиция за спешни мерки срещу поскъпването, тя заяви, че очаква реални решения, а не пореден популистки ход. Йотова припомни, че все пак темата е била основен приоритет за всички политически сили по време на предизборната кампания.

Йотова настоя дебатът по темата да бъде сериозен и лишен от политически нападки, като според нея мерките трябва да се прилагат поетапно – първо спешни действия от изпълнителната власт, а след това средносрочни и дългосрочни решения. Президентът отбеляза също, че ще бъдат необходими и законодателни промени, особено по отношение на ценообразуването по веригата на доставките.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.