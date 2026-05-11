Яйцата може да намалят риска от Алцхаймер

Ново проучване, публикувано в The Journal of Nutrition, показва, че умерената консумация на яйца е свързана с по-нисък риск от развитие на болестта на Алцхаймер при хора над 65 години.

Учени от Loma Linda University проследили близо 40 000 възрастни в продължение на повече от 15 години. Резултатите показват, че хората, които ядат поне 5 яйца седмично, имат до 27% по-нисък риск от Алцхаймер в сравнение с тези, които рядко или никога не консумират яйца.

Ползата вероятно се дължи на важни хранителни вещества в яйцата, като холин, омега-3 мастни киселини, лутеин и зеаксантин, които подпомагат мозъчната функция, паметта и защитата на нервните клетки.

Изследователите подчертават, че това не доказва, че яйцата предотвратяват заболяването, а че могат да бъдат част от здравословен хранителен режим, който подпомага когнитивното здраве с напредване на възрастта.

