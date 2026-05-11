Новото правителство на Унгария рискува сблъсък с Брюксел за руската енергия

Новото правителство на Унгария на премиера Петер Мадяр рискува да влезе в спор с Европейския съюз заради плана си да не се отказва от покупките на руски енергийни ресурси. Будапеща иска да диверсифицира вноса на енергия в страната след почти пълната зависимост на предишния кабинет на Виктор Орбан от руските доставки, но не иска да се откаже напълно от тях, заяви на 11 май встъпващият в длъжност министър на икономиката и енергетиката Ищван Капитани.

Изявлението на Капитани е първата потенциална точка на напрежение между Брюксел и Мадяр, който обеща да върне Унгария в правилния европейски път след 16-годишното управление на разделение на Орбан.

ЕС планира да забрани вноса на руски природен газ и суров петрол. До миналата година блокът получаваше само 3% от вноса си на черно злато от Русия, който отива в две основни страни – Унгария и Словакия.

„Не искаме да се отказваме от руската енергия, искаме да стоим на няколко крака“, подчерта Капитани – бивш изпълнителен директор на „Шел“ – пред репортери след изслушването за потвърждаването му на министерския пост. И отбеляза: „Имаме два петролопровода и трябва да ги използваме. Винаги трябва да набавяме енергия от най-евтините и надеждни източници.“

Капитани добави, че новото правителство няма да се стреми да влияе на унгарската петролна компания с държавно участие Mol Nyrt., която внася руски суров петрол и която е в конфликт с Хърватия за капацитета на тръбопровода си като алтернативен доставчик. Капитани поясни, че има „много добри“ отношения с ръководството на Mol.

Изглаждането и напредъкът на проевропейския завой на Унгария в енергийната ѝ политика ще бъде задача на Анита Орбан, която обеща да работи конструктивно с търговския блок като встъпващ в длъжност външен министър. Тя заяви на парламентарно изслушване, че Будапеща ще използва правото си на вето, което бившият премиер редовно упражняваше на срещите на върха на ЕС, само като последна мярка.

Приоритетът е да се възстанови достъпа до средства за десетки милиарди евро от финансирането на общността, който беше спрян при предишното правителство поради опасения за върховенството на закона, каза дамата. „Твърде често Унгария е проблем при вземането на решения в Европа“, припомни Орбан, която въпреки същата фамилия не е свързан с бившия премиер (Виктор Орбан). И добави: „Използвахме ветото не като последна мярка, а за политически театър.“