Купичка нар за закуска – защо си струва да се превърне в навик

Има нещо изключително приятно в купичката нар сутрин. Ярките червени зрънца изглеждат красиво, имат свеж вкус и почти не изискват подготовка – просто разрежете плода и го изяжте. Освен че е удобен, нарът е богат на фибри, витамин C, калий, фолиева киселина и мощни растителни съединения, които могат да подпомогнат сърцето, мозъка, храносмилането и възстановяването на организма.

Богат на полезни вещества

100 грама нар съдържат около 83 калории, 4 г фибри, витамин C, калий и фолиева киселина, без добавена захар. Това го прави лека, но засищаща закуска.

Силен антиоксидант

Нарът е богат на полифеноли, флавоноиди и антоцианини – съединения, които помагат на организма да се справя с оксидативния стрес и възпаленията.

Подкрепя сърдечното здраве

Изследвания показват, че консумацията на нар може да помогне за понижаване на кръвното налягане и да подпомогне сърдечно-съдовата система.

Полезен за храносмилането

Фибрите в нара подпомагат доброто храносмилане и помагат за по-стабилни нива на кръвната захар. Някои изследвания сочат, че полифенолите в него действат и като пребиотици за чревната флора.

Възможни ползи за мозъка

Учени изследват и влиянието на нара върху паметта и когнитивните функции. Резултатите досега са обещаващи, особено при редовна консумация.

Подходящ след тренировка

Нарът може да подпомогне възстановяването след физическо натоварване благодарение на антиоксидантите си и противовъзпалителния ефект.

Лесен за включване в менюто

Може да се добавя към кисело мляко, овесени ядки, смутита, салати или просто да се яде самостоятелно. Съхранява се дълго в хладилник и е удобен за ежедневна употреба.

С какво да го комбинираме

За по-балансирана закуска е добре нарът да се комбинира с протеин и полезни мазнини – например кисело мляко, ядки, чиа или овесени ядки.

Въпреки многото ползи, хората с определени заболявания или приемащи лекарства за кръвно налягане трябва да внимават с прекомерната консумация на сок или екстракти от нар. За повечето хора обаче купичката нар е лесен и полезен навик за добро начало на деня.

