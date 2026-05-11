Министър Пулев прекрати всички договори и плащания в икономиката

„Първият документ, който подписах като министър, беше за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества в т.ч. и за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки. Изключение са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите“. Това написа вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в профила си във „Фейсбук“.

Той обяснява, че прекратяването се прави, защото започват проверки и одити, чрез които да се изясни реалната картина. Вицепремиерът подчертава, че тези ревизии са обещание към обществото, а той лично се ангажира резултатите от тях да бъдат публично оповестени. По думите му гражданите трябва да бъдат информирани как са били използвани обществените средства в различните структури.

Пулев допълва, че спирането на злоупотребите и източването на средства е важна част от усилията за възстановяване на доверието в институциите.