Applied Materials и TSMC ускоряват разработката на AI технологии

Производителите на полупроводници и чипове Applied Materials и TSMC – (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) разширяват дългогодишното си партньорство, за да ускорят разработката на ново поколение AI чипове. Двете компании ще работят заедно в центъра EPIC на Applied Materials в Силициевата долина, където ще разработват по-модерни материали, производствени технологии и оборудване за полупроводници.

Основният фокус е върху по-мощни и енергийно ефективни AI процесори, както и върху по-сложни 3D структури на чиповете, които ще са ключови за бъдещето на изкуствения интелект и високопроизводителните изчисления.

Според компаниите, сътрудничеството ще помогне за по-бързото преминаване от научни разработки към масово производство на нови полупроводникови технологии.

Центърът EPIC е част от мащабна инвестиция на Applied Materials за около 5 милиарда долара в развойна дейност и иновации в полупроводниковата индустрия.

