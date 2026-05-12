Shell, BP и TotalEnergies спечелиха 4.75 млрд. долара от волатилността на пазара

Трите най-големи европейски петролни компании – Shell, BP и TotalEnergies – спечелиха най-малко 4.75 милиарда долара през първото тримесечие на годината от волатилността на енергийния пазар, според Financial Times, позовавайки се на оценки на петима неназовани анализатори.

Вестникът отбелязва, че резките колебания на цените поради войната в Иран и събитията във Венецуела са създали изключително благоприятни възможности за търговските подразделения на трите компании. Анализаторите изчисляват, че допълнителните им приходи в сравнение с четвъртото тримесечие на миналата година са възлизали на между 3.3 милиарда и 4.75 милиарда долара. Следователно тези подразделения са представлявали между 48% и 69% от общото увеличение на печалбата, регистрирано от трите компании през първото тримесечие на тази година.

Експертите отбелязват, че европейските петролни компании по този начин са демонстрирали, че наличието на силни търговски подразделения е значително конкурентно предимство пред американските компании, чиито печалби са по-пряко обвързани с производството. Те си припомниха думите на главния изпълнителен директор на Total Патрик Пуяне, който, представяйки отчета за приходите на групата за първото тримесечие, отбеляза, че неговите търговци „обикновено са много щастливи, когато видят пазарна волатилност“.