„Чайкафарма“ планира увеличение на капитала с 2 754 000 евро

Нетната печалба на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД за 2025 г. е в размер на 3 075 294.29 евро. Общото събрание на акционерите, насрочено за 24 юни, ще вземе решение за разпределението ѝ.

Мениджърите предлагат 10% от положителния финансов резултат да се задели в задължителен резерв (307 529.43 евро) и 13 764.86 евро за допълнителни резерви.

Капиталът на фармацевтичната компания ще се увеличи със сумата от 2 754 000 евро, която включва остатъка от печалбата за 2025 г., в размер на 2 754 000 евро.

В момента регистрираният капитал на публичното дружество е 95 900 000 евро.

Преди това трябва да се приемат докладите на управителните органи за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), годишните финансови отчети за 2025 г. (индивидуален и консолидиран) и докладите на регистрирания одитор за извършената проверка.

Общото събрание ще гласува и за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през миналата година. То ще определи и размера на възнагражденията мениджърите.

В дневния ред е и точката за промени в устава на дружеството във връзка с превалутиране на капитала на фирмата след въвеждането на еврото като официална валута у нас.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 20 юли на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ на „Българска фондова борса“, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни право на глас в общото събрание, е 8 юни.

През последните дванадесет месеца акциите на дружеството на БФБ леко са поскъпнали до 9.55 евро за един брой. А пазарната капитализация на „Чайкафарма“ възлиза на 915 845 000 евро.