Германският канцлер стяга редиците, за да върне амбициозната програма за реформи

Германският канцлер Фридрих Мерц повежда битка за връщане на доверието в изпадналото в сериозни затруднения правителство в Берлин, като върне амбициозната програма за реформи на фона на рязко спадащата обществена подкрепа. Консерваторите, под ръководството на християндемократите на Мерц, и социалдемократите ще проведат среща на 12 май, за да се опитат да постигнат консенсус по план за реформиране на данъчната и пенсионната система на Германия. Съвещанието се провежда пет седмици след като друга кризисна сбирка завърши с толкова остра дискусия, че членовете на коалицията се питат дали бъдещето на правителството не е застрашено, според запознати с въпроса лица.

Мерц завършва първата си година на управление като най-непопулярния германски канцлер в следвоенната история на страната с едва 16% подкрепа в анкета на Deutschlandtrend, проведена от Infratest Dimap за обществената телевизия ARD. Той дойде на власт с обещание да се възползва от инерцията с мащабен набор от политики, които включват възстановяване на финансите на огромната здравна система на Германия, намаляване на данъците върху доходите на гражданите и укрепване на държавната пенсионна схема на страната за следващите десетилетия.

Първият опит

Тези точки от дневния ред е трябвало да бъдат обсъдени на кризисната среща, проведена на 11 и 12 април във вила „Борзиг“ – вековно имение в покрайнините на германската столица. Заедно с вицеканцлера и съпредседател на Социалдемократическата партия Ларс Клингбайл, Мерц е искал да състави основен пакет, за да определи дневния ред на коалицията за тази година. Вместо това, събирането край езерото Тегел (второто по големина в Берлин, намиращо се в северозападния район Райникендорф) се е оказало зле подготвено и без структура, а консерваторите на Мерц не са имали желание да правят отстъпки, според източници, пожелали анонимност. Канцлерът пък, от своя страна, многократно е обвинявал социалдемократите, че се съпротивляват на компромиси.

Продължилият с часове мъчителен и разгорещен дебат довел до оскъден набор от мерки за справяне с нарастващите разходи на бензиностанциите: намаляване на данъка върху горивата и незадължителен бонус за служителите, широко критикувани от икономисти и представители на индустрията през последните седмици като неадекватни.

Извън дневния ред

Коалицията понесе нов удар на 8 май, когато пакетът от извънредни възнаграждения,който трябваше да е в размер на 1000 евро на служител, беше блокиран от горната камара на германския парламент, където представители на 16-те провинции на страната се възмутиха от цената. Сред тях бяха региони, управлявани от консервативните съюзници на Мерц, което беше болезнен удар за канцлера.

Министър председателят на федералната провинция Бавария Маркус Зьодер, който ръководи консервативния Християнсоциален съюз (ХСС), подкрепил бонуса във Вила Борзиг, а седмици по-късно помогнал за блокирането му в Бундесрата. Зьодер обяснил пред телевизионния оператор ARD на 10 май, че първоначално това му се е сторило „добра идея“, но скъпа, която е срещнала силната съпротива на индустрията и е била „извън дневния ред“.

Епизодът повдига въпроси за авторитета на Мерц в блока на ХДС/ХСС. Канцлерът е очаквал, че предвид невъзможността да се осигури мнозинство в Бундесрата, камарата ще отложи гласуването, според главния му говорител Щефан Корнелиус. Подобен процедурен въпрос обикновено е тясно координиран между канцлерството и държавните лидери, което показва провал в комуникацията, ако не и бунт сред съюзническите премиери.

„Фокусът винаги трябва да бъде върху растежа и работните места, а това понякога означава вземане на болезнени решения“, заявил Клингбайл на конгрес на Германската конфедерация на профсъюзите в Берлин в късните вечерни часове на 11 май. И добавил: „Да, и в крайна сметка ние седим в коалиционни комитети и вземаме трудни решения.“

Втори опит

Този път срещата ще се проведе във Федералното канцлерство в центъра на Берлин. Според служител, запознат с обсъжданията, е твърде рано да се очаква план за реформа на данъка върху доходите. Лидерите на партиите също така засега не планирали да провеждат пресконференция по време или след съвещанието рещата във вечерните часове на 12 май.

На карта е заложено обещанието на Мерц да съживи растежа в най-голямата европейска икономика, която се сблъсква със сериозни трудности от войната на Съединените щати в Иран и продължителното й „болестно състояние“. През март правителството намали прогнозата си за растеж за тази година наполовина – до 0.5% – в условията на скок на цените на енергията за промишлеността и домакинствата.

Перспективите за споразумение обаче стават все по-далечни. Социалдемократическата партия на Клингбайл предлагаше намаляване на данъка върху доходите за повечето работници, компенсирано от увеличение за тези с високи доходи. Но Мерц все по-ясно заявява, че ХДС отхвърля всякакви увеличения на налозите – позиция, която изглежда противоречи дори на неговите баварски съюзници.

„Коалицията сега трябва да се сплоти“, посочва Марк Тенбиг – директор на асоциацията на малките и средни предприятия DMB. „Провалът би бил фатален.“ Германският Mittelstand – гръбнак на икономиката на страната, „има нужда от смели и устойчиви реформи, вместо от символични мерки без икономическо въздействие“, добавя той.

За да се избегне фиаското с Вила „Борзиг“, все по-голям брой правителствени служители и провинциални премиери настояват в дискусията да се включи по-широк кръг от представители на обществото, включително работодатели, синдикати и държавни чиновници, според запознати с разговорите лица. Социалдемократите и няколко регионални лидери подкрепяли подобен форум, но Мерц продължавал да се съпротивлява, добавят добре информираните източници.