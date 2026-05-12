Един загина, а 16 са ранени при тежка катастрофа между автобус и самосвал на магистрала „Хемус”

Един човек загина, а 16 души са ранени при тежка катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала „Хемус“ в посока София. Инцидентът е станал в района на голяма търговска верига, а сред пострадалите има и тригодишно дете, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Сигналът за катастрофата е подаден в 01:08 ч. на телефон 112. По първоначална информация автобусът се е ударил в движещия се пред него самосвал при изпреварване. На място са изпратени полицейски екипи и осем линейки.

Пострадалите са транспортирани в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, УМБАЛ „Св. Анна“, Военномедицинска академия и УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Тригодишното дете и майка му са откарани в „Пирогов“. От болницата съобщиха, че след прегледите само 23-годишна жена е останала за лечение, а останалите пациенти са освободени за домашно възстановяване.

В тежко състояние и с опасност за живота в реанимацията на „Св. Анна“ е настанена 69-годишна жена.

Шофьорите на автобуса и товарния автомобил са задържани. Заместник-началникът на “Пътна полиция” към СДВР комисар Мартин Цурински съобщи, че водачът на автобуса има 45 нарушения на Закона за движение по пътищата, а през 2017 година книжката му е била отнета за 10 месеца заради катастрофа след употреба на алкохол. Шофьорът на самосвала има 29 нарушения, а книжката му е била отнемана два пъти. Тестът му за алкохол е отрицателен, но пробата за наркотици е показала наличие на амфетамин и метамфетамин. Взета е и кръвна проба, като резултатите все още се очакват.

След катастрофата движението в района е силно затруднено, а изпреварващата лента остава блокирана.