Малките, но незаменими елементи, които движат бума на AI

Голямо внимание се обръща на чиповете, които захранват съвременните AI системи. Но за работата им са необходими и множество други миниатюрни компоненти – за пренос на данни, регулиране на електричеството и охлаждане на системите.

Центровете за данни може да са огромни, но истинската работа в тях се случва на микроскопично ниво. Малки мотори задвижват миниатюрни вентилатори, а тънки като конец потоци течност преминават през медни пластини, за да предотвратят прегряване.

Всеки следващ модел AI чип изисква още повече от тези компоненти. Сървърни шкафове, които преди са използвали десетки оптични връзки, днес се нуждаят от десетки хиляди. Недостиг вече има при всичко – от памет чипове до батерийни системи.

Тази внезапна нужда от милиарди малки части създава огромни възможности, но и сериозни предизвикателства за производителите.

Оптични кабели

Оптичните кабели са ключов елемент във всеки център за данни. Това са тънки стъклени нишки, които пренасят информация чрез светлинни импулси.

Тъй като AI обработва огромни количества данни, центровете се нуждаят от много повече оптични кабели от стандартните облачни услуги.

Компаниите, които могат да осигурят доставки, печелят сериозно:

Corning подписва договор за доставки на стойност 6 милиарда долара с Meta и сделка за 500 милиона долара с Nvidia.

Акциите на Fujikura нарастват с над 500% за година.

Конкурентът Furukawa Electric отчита ръст от над 800 процента.

Многослойни керамични кондензатори (MLCC)

Тези миниатюрни компоненти стабилизират напрежението в AI сървърите. Те подават електричество към чиповете, когато е необходимо, и го поглъщат, когато не е.

Всеки кондензатор е по-малък от песъчинка, но съдържа стотици слоеве керамика и метал, обработени при температури над 1000° по Целзий.

Един сървър на Nvidia може да съдържа около 30 000 такива кондензатора, а цял AI сървърен шкаф – до 440 000.

Търсенето вече изпреварва производството. Murata Manufacturing, която държи 45% от пазара на висок клас MLCC за AI сървъри, съобщава, че получава поръчки почти двойно над производствения си капацитет. Сроковете за доставка са се увеличили до 20–30 седмици.

Сачмени лагери

Вентилаторите в AI сървърите се въртят с до 20 000 оборота в минута и работят непрекъснато с години.

В основата им има между два и четири миниатюрни лагера с диаметър под 10 мм, в които малки полирани стоманени сачми се движат върху тънък слой грес.

Японската компания Minebea Mitsumi произвежда повечето от най-малките лагери в света, използвани и в твърди дискове и системи за течно охлаждане.

Въпреки че компанията произвежда 350 милиона лагера месечно – над 4 милиарда годишно – тя все още не успява да отговори на огромното търсене, породено от бума на изкуствения интелект.

