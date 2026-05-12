Могат ли мелатонинът и кофеинът да работят заедно за подобряване на спортните постижения

Мелатонинът преди сън и кофеинът сутрин подобряват спортните резултати, мускулното увреждане и възпалението в ново изследване, публикувано в списание Nutrients.

Изследователи от Тунис, Испания и Норвегия сравняват ефектите на кофеин, мелатонин и тяхната комбинирана употреба с различно време на прием при мъже, изпълняващи „shuttle run“ тестове (бягане със спринтови повторения).

Комбинацията от мелатонин и кофеин „изглежда обещаващ подход за подобряване на спортните постижения, въпреки че ефектите върху съня изискват допълнителни изследвания“, пишат те.

Как действат двете вещества

Мелатонинът е хронобиотик – вещество, което може да регулира циркадните ритми (вътрешния биологичен часовник). Той има и антиоксидантни свойства, като намалява възпалението и увреждането, особено в митохондриите, което подпомага възстановяването след физическо натоварване.

Кофеинът е добре изследван психостимулант и ергогенна помощ (вещество, което подобрява физическата работоспособност). Спортистите все по-често го използват за подобряване на резултатите. Той може да има и антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, но те са по-слабо изследвани.

Тъй като кофеинът блокира аденозиновите рецептори (което намалява умората и сънливостта), той може да наруши съня, ако се приема късно през деня, което влияе негативно на възстановяването и следващото спортно представяне.

Противоположните ефекти на мелатонина и кофеина мотивират учените да изследват дали комбинирането им или приемът им в различни часове има ефект.

Проучването показва, че:

  • Кофеинът подобрява спортното представяне (както се очаква).
  • Комбинацията мелатонин + кофеин също подобрява резултатите.
  • Подобренията може да са свързани с ефект върху автономната нервна система и по-нисък пик на сърдечната честота.

Рандомизираното, двойно-сляпо, плацебо-контролирано кръстосано проучване включва 14 тренирани мъже, които не са приемали кофеин 2 дни преди експеримента.

Изследователите заключават, че:

  • мелатонинът вечер не подобрява качеството и количеството на съня,
  • но може да подпомогне следващия ден при високоинтензивно натоварване,
  • комбинирането с кофеин може да запази или подобри спортното представяне и да намали физиологичния стрес.

