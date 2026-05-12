Упражнения, които помагат срещу болката в коленете при остеоартрит

Оказва се, че един конкретен вид упражнения може да е най-ефективен в борбата със симптомите на артрит в коляното.

Ако страдате от болки в ставите, особено в коленете, причинени от артрит, движението вероятно е последното нещо, което ви се прави. В действителност обаче редовните упражнения и движението може да са точно това, от което се нуждаете, за да почувствате облекчение. Но не всяка тренировка е еднакво полезна.

Робин Кълбъртсън, физиотерапевт и клиничен специалист по гериатрична физиотерапия, говорител на Американската асоциация по физиотерапия (APTA)

Карена У, доктор по физиотерапия и собственик на ActiveCare Physical Therapy

Откритието идва от скорошно проучване, публикувано в The BMJ, което има за цел да установи кои видове движение осигуряват най-добро облекчаване на болката при хора с остеоартрит на коляното – хронично състояние, което засяга почти 30% от хората над 45 години според изследователите.

Систематичният преглед и мета-анализ включват над 200 рандомизирани контролирани проучвания, проведени между 1990 и 2024 г., с повече от 15 000 участници със симптоматичен остеоартрит на коляното.

Изследователите анализират ефекта на шест различни типа упражнения върху:

нивото на болка,

начина на ходене,

физическата функция,

качеството на живот.

Разгледаните видове упражнения са:

аеробни упражнения,

упражнения за гъвкавост,

силови упражнения,

упражнения тип „ум-тяло“,

невромоторни упражнения,

комбинирани тренировъчни програми.

Резултатите са измервани след:

4 седмици (краткосрочно),

12 седмици (средносрочно),

24 седмици (дългосрочно).

По всички показатели аеробните упражнения последователно се оказват най-ефективният тип тренировка за подобряване на симптомите на артрит в коляното.

Идеята, че редовното движение помага при болки от артрит, не е нова.

„Това проучване потвърждава онова, което вече знаем: редовната физическа активност може да подобри движението и функцията и да намали болката в ставите при хора с артрит“, обяснява Робин Кълбъртсън.

Когато упражненията се изпълняват правилно, „повтарящото се движение подпомага подхранването на ставните повърхности, обхвата на движение, активирането на мускулите и възстановяването на походката, функцията и качеството на живот“, допълва Карена У.

Значимостта на това изследване е в две основни посоки:

1. Определя кой тип упражнения дава най-добри резултати

„Това е важна информация за хората с артрит в коляното (включително и за мен), защото има толкова много видове упражнения — силови, за гъвкавост, стабилност и т.н.“, казва У.

Според нея аеробните упражнения са толкова ефективни, защото:

влияят едновременно върху болката,

подобряват функцията,

подобряват походката,

повишават качеството на живот.



Не е нужно да имате артрит, за да се възползвате от аеробните упражнения.

„Аеробните упражнения подобряват сърдечно-съдовото здраве – тренират сърцето и кръвоносните съдове“, обяснява У.

„Те подпомагат и дихателната система, защото белите дробове участват активно в газообмена.“

Освен това аеробните упражнения:

подпомагат здравето на костите,

улесняват отслабването,

могат да намалят симптомите на остеоартрит на коляното.

„Ендорфините, които се отделят при упражнения, подобряват настроението и качеството на живот, което също може да намали усещането за болка“, добавя Кълбъртсън.

Ако аеробните упражнения не са част от ежедневието ви, може би е време да обуете маратонките. Но Карена У предупреждава да не се прекалява в началото.

„Упражненията са важна част от контрола на артрита, но е важно да работите в рамките на собствените си възможности“, казва тя.

„Започнете постепенно и наблюдавайте как реагира тялото ви. Бавното връщане към движение и натоварване е ключово за възстановяване на функцията, намаляване на болката и подобряване на качеството на живот.“

Въпреки резултатите от изследването, Кълбъртсън също предупреждава да не се изоставя разнообразието в тренировките.

„Силовите упражнения са ключов компонент за здравето на коленете“, казва тя.

„Хората с остеоартрит не бива да се чувстват ограничени, ако искат да практикуват по-интензивни активности като бягане или HIIT.“

Тя подчертава колко е важно човек да слуша тялото си.

„Физиотерапевтите могат да помогнат да тренирате безопасно и да продължите да правите нещата, които обичате.“

В крайна сметка най-важно е кое кара вас самите да се чувствате добре, независимо какво показва едно проучване.

