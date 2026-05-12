РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Войната в Украйна върви към своя край, обявиха от Кремъл

Войната в Украйна върви към своя край, обявиха от Кремъл

От Кремъл повториха думите на руския президент Владимир Путин, който обяви през уикенда, че войната между Русия и Украйна върви към своя край. От Москва са уточнили, че вече се обсъждат “конкретните детайли” за евентуален мирен процес между двете държави, съобщи “Ройтерс”.

“Целият постигнат напредък в рамките на мирния процес дава основание да се каже, че краят наистина наближава. В този контекст обаче засега не е възможно да се влиза в конкретни подробности”, обясни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той добави, че Русия е отворена за тристранни разговори с участието на САЩ.

Към момента преговорите между Москва и Киев са в застой след началото на войната в Иран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви тридневно примирие между Русия и Украйна около 9 май, но впоследствие двете страни се обвиниха взаимно, че го нарушават. Днес това примирие изтече, като от Москва обявиха, че са възобновили офанзивата си.

Русия настоява за териториални отстъпки от Украйна, включително за изтегляне от част от Донбас, който частично руските сили контролират. Киев отхвърля тези искания, определяйки ги като равносилни на капитулация.

Припомняме, че Путин предложи бившия германски канцлер Герхард Шрьодер да представлява Европа в бъдещи разговори за решаването на войната, но върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас категорично отхвърли подобна възможност. По думите ѝ Шрьодер е свързан с руски държавни компании и това поставя под съмнение неговата безпристрастност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.