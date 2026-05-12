Войната в Украйна върви към своя край, обявиха от Кремъл

От Кремъл повториха думите на руския президент Владимир Путин, който обяви през уикенда, че войната между Русия и Украйна върви към своя край. От Москва са уточнили, че вече се обсъждат “конкретните детайли” за евентуален мирен процес между двете държави, съобщи “Ройтерс”.

“Целият постигнат напредък в рамките на мирния процес дава основание да се каже, че краят наистина наближава. В този контекст обаче засега не е възможно да се влиза в конкретни подробности”, обясни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той добави, че Русия е отворена за тристранни разговори с участието на САЩ.

Към момента преговорите между Москва и Киев са в застой след началото на войната в Иран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви тридневно примирие между Русия и Украйна около 9 май, но впоследствие двете страни се обвиниха взаимно, че го нарушават. Днес това примирие изтече, като от Москва обявиха, че са възобновили офанзивата си.

Русия настоява за териториални отстъпки от Украйна, включително за изтегляне от част от Донбас, който частично руските сили контролират. Киев отхвърля тези искания, определяйки ги като равносилни на капитулация.

Припомняме, че Путин предложи бившия германски канцлер Герхард Шрьодер да представлява Европа в бъдещи разговори за решаването на войната, но върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас категорично отхвърли подобна възможност. По думите ѝ Шрьодер е свързан с руски държавни компании и това поставя под съмнение неговата безпристрастност.