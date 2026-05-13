Последните произведени автомобили Saab ще бъдат продадени на търг

Седем от последните произведени автомобили Saab бяха пуснати на търг в Швеция. След фалита на автомобилния производител Saab Automobile през 2012 г., активите му бяха придобити от National Electric Vehicle Sweden (NEVS), шведско-китайска компания, специализирана в електрически превозни средства.

NEVS за кратко сглобяваше Saab 9-3 под собствената си марка. NEVS обаче също изпадна във финансови затруднения и сега заводът в Тролхетан разпродава активите си, включително инженерни прототипи и тестови автомобили.

Днес на пазара се предлагат основно употребявани автомобили Saab.

Четири от автомобилите Saab 9-3 са предпроизводствени модели от 2014 година.

Останалите са електрифицирани прототипи. Единият, произведен през 2018 г., има четири електрически двигателя в колелата, друг е оборудван със системи за автономно шофиране, използващи лидар и камери, а третият има хибридно задвижване.

Saab-ите имат пробег между 38 000 и 60 000 км, в зависимост от модела.

Друг модел, който ще бъде предложен на търг, е единственият прототип на електрическия кросоувър Hengchi 5 в Швеция, произведен от Evergrande Holding (която придоби NEVS през 2020 г.).

Автомобилите ще се продават от 21 до 30 май от шведската аукционна къща Klaravik.

Заводът в Тролхетан е от голямо историческо значение. Saab го открива през 1947 г. и в продължение на десетилетия той произвежда едни от най-необичайните модели от края на ХХ век, като например Saab 900 Turbo.

В края на месец май заводът ще отвори врати за автомобилни ентусиасти.

Шведска марка леки автомобили Saab Automobile е основана през 1945 г. (първи модел – Saab 92, 1949 г.). Основана е като поделение на шведската корпорация за производство на самолети „Svenska Aeroplan Aktiebolaget“ в Тролхетан, Швеция през 1945 г. Названието SAAB е рекурсивен акроним и се разшифрова като SAAB Automobil AktieBolaget (първоначално – като Svenska Aeroplan Aktiebolaget).

В началото на XXI век компанията няколко пъти сменя притежателите си, но финансовото ѝ положение само се влошава. Накрая, през декември 2011 г. тя банкрутира.