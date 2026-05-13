Две истории на президента Плевнелиев – как България започна стратегическо партньорство с Израел

Част от моята политическа и бизнес кариера се дължи на моите много приятели евреи – ето тук виждам Ели (Ели Егоси – бел. ред.), който, докато строеше един от най-модерните молове в България, а пък аз – най-модерния бизнес парк в България, той ми казваше – ти можеш повече и някой ден трябва да влезеш в политиката, за да помогнеш на България. С този личен спомен Росен Плевнелиев – президент на България в периода 2012 г. – 2017 – започна изказването си на международния икономически форум: „Моделът „Стартъп нация“ – креативност и предприемачество за ускорен икономически растеж в европейски контекст: примерът на Държавата Израел“. Събитието се състоя в Университета за национално и световно стопанство, организирано от Организацията на приятелите на Израел в България „Негев“ и AJC – American Jewish Committee и на него специални гости бяха посланикът на Израел в България – Н. Пр. Йоси Леви Сфари, бившия съветник по национална сигурност към министър-председателя на Израел проф. Ейтан Шамир и нобеловия лауреат по химия за 2011 г. проф. Дан Шехтман.

Плевнелиев сподели и че се гордее с това, че е един от хората, работили за стратегическото партньорство между България и Израел и че е единственият политик от Централна и Източна Европа, включен в музея „Приятелите на Израел“ в Йерусалим – акт, за който подчерта, че приема като високо морално задължение.

След това президентът разказа две истории. Едната е от 2012 г., когато, като най-младият президент в ЕС, той търси своя ключ в политиката на глобалната сцена. Решава, че ще разделя политиците на две категории – мъдри и силни, давайки си сметка, че силата е нещо временно и е свързана с характерната за демокрацията думичка „мандат“.

„Успехът не е на този, който има най-висок рейтинг, а на онзи, който създава екипи и нация; който създава обединено гражданско общество, проповядвайки ценности и развитие“, отчита Плевнелиев на база тази своя собствена категоризация, при която 90% от тях са силни, а 10% – мъдри.

В първата година на своя мандат като президент, Плевнелиев преживява тежко терористичния удар на „Хизбула“ на летището в Сарафово, при който загиват няколко израелски граждани. На 30-тата минута след експлозията той, заедно с две трети от правителството, е на мястото на трагедията. Малко по-късно има среща с най-мъдрия от мъдрите президенти – държавният глава на Израел – Шимон Перес.

По време на нея Перес се обръща към него с думите: „Приятелю, ти си в началото на политическата си кариера, нека ти кажа, че ще падаш, ще ставаш, ще губиш много битки, но моят съвет към теб е, когато падаш, да падаш с лице към звездите“.

И Шимон Перес – един от бащите основатели на държавата Израел, който мечтае тя да бъде стартъп нация, разказва на Плевнелиев за една от своите мечти – изграждане на иновационен център за мир, в който всички от Близкия изток да работят за мир, създавайки иновации. Така се ражда мечтата на Плевнелиев за София Тех Парк, за който той си представя, че ще се развие до Балкански център за иновации.

През 2013 г. президентът Перес предлага на Плевнелиев заедно да отбележат „70 години от спасението на българските евреи“ и в Европейския парламент да почетат паметта включително на онези от тях – от Беломорска Тракия и от Северна Македония, които не са могли да бъдат спасени.

За тогавашното честване Плевнелиев си спомни: „И тогава президентът Перес излезе пред всички европейски лидери и пред всички европейски политически семейства и каза: „Българите не са най-богатите, но е по-добре да си беден, отколкото да си морално никакъв. По-добре е да си в икономическа криза, отколкото да си в морална катастрофа“.

Втората история, която президентът разказа, бе свързана с първото нещо, което Плевнелиев направил, след като бил избран за държавен глава. Заминал на посещение в САЩ, тъй като по принцип преди битието си на политик работел с немски и американски компании.

При визитата си при Барак Обама, го приканил: „Трябва да направим нещо повече за България“, а Обама му отговорил: „Америка е много голяма, а България е доста малка – но в някои направления ще го направим, като например в сферата на отбраната и сигурността. Но защо да не направите нещо повече с Държавата Израел? Ако вие работите с Израел, цяла Америка ще се отвори за вас“, посъветвал го Обама.

Плевневиел разказа и за свое посещение в Силициевата долина, където отново – с когото и да се срещнел – приканвал да направят нещо повече за България в сферата на иновациите, защото у нас има големи таланти. Отговорът бил: „Защо не направиш нещо повече с Израел“.

Така се стигнало до стратегическото партньорство с Израел, за което Плевнелиев подчерта, че учейки се от най-добрите, България е постигнала много.

