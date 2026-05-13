„Демократична България“ внася промени в НПК, които предвиждат въвеждане на бърз контрол на 72-часовото прокурорско задържане

„Демократична България“ внася изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, които предвиждат въвеждане на бърз и ефективен съдебен контрол на 72-часовото прокурорско задържане.

„У нас неведнъж сме ставали свидетели на откровена репресия от страна на прокуратурата и едновременно с това страната ни търпи редица осъдителни решения по този въпрос, свързан с човешките права. Предлагаме въвеждането на съдебен контрол“, обяви депутатът Йордан Иванов в кулоарите на парламента.

Атанас Славов припомни, че заради прекомерното задържане страната ни плаща обезщетения за щети, причинени на подсъдимите. Затова сега обвинителите ще носят отговорност, когато обвиненията не са доказани в съда.

Относно свалянето на охраната от НСО на лидера на ДПС Делян Пеевски и водача на герберите Бойко Борисов, съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев изрази задоволство. „Преди десетина дни е имало заседание на комисията, която преценява дали да има охрана или не, и е преценила охраната да продължи да съществува. Разликата с днес е това, че шефът на ДАНС вече е друг и не обслужва Пеевски, тоест това са политически решения„, подчерта Мирчев.

На журналистически въпрос относно информацията, че МВР потвърждава, че Пеевски е летял с частните самолети на собственика на ЦСКА Валтер Папазки, Мирчев заяви: „И по това работим, и това е огромен проблем.“

Съпредседателят на „Да, България“ допълни, че „Демократична България“ ще подкрепи предложението за временна комисия по случая „Петрохан“, както и комисия за разследване на случаите „Нотариуса“ и „Осемте джуджета“.