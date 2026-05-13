Специално издание на Lamborghini Revuelto е посветено на Съединените щати и Канада

Lamborghini, която отбелязва 63 години от основаването си от Феручо Ламборгини през 1963 г., представи специално издание на суперкола Revuelto. То е обозначено като NA63, което отразява както планираната производствена серия, така и пазара, за който е предназначен новият модел: Северна Америка. Това е важен регион за продажби на Lamborghini, представляващ приблизително една трета от общите продажби на марката.

Основната отличителна черта на Lamborghini Revuelto NA63 е неговото купе с бели, червени и сини ивици, символизиращи знамената на Съединените щати и Канада.

Суперколата е украсена и с емблеми с числото 63

и ярки акценти върху предния сплитер, страничните аеродинамични елементи и задното крило. Тук свършват разликите от стандартния Revuelto.

Моделът е оборудван със стандартен хибриден силов агрегат, базиран на 6,5-литров V12 двигател с атмосферно пълнене, който работи с три електродвигателя, осемстепенна автоматична скоростна кутия и батерия. Комбинираната мощност е 1015 к.с. (807 Нм). Revuelto ускорява от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунди и достига максимална скорост от 350 км/час.

По-рано Lamborghini представи роудстъра Fenomeno,

най-мощният автомобил с отворен покрив в историята на италианската марка, базиран на Revuelto.

Fenomeno е най-мощният кабриолет в историята на италианската марка. Лимитиран до само 15 бройки, той е дори по-ексклузивен от едноименното купе, представено миналата година. Lamborghini Fenomeno е базиран на Revuelto, чието хибридно задвижване е подобрено, за да произвежда общо 1080 к.с., в сравнение с 1015 к.с. 6,5-литровият V12 с атмосферно пълнене е увеличен от 825 на 845 к.с., а литиево-йонната батерия с капацитет 3,8 kWh е заменена с по-голяма 7 kWh батерия. Изцяло електрическият пробег е увеличен до 20 км, двойно повече от този на Revuelto.

Динамиката на купето Fenomeno е практически идентична: ускорението от 0 до 100 км/ч (0-62 мили/ч) отнема 2,4 секунди, а от 0 до 200 км/ч (0-124 мили/ч) – 6,8 секунди (само с 0,1 секунди по-бавно от купето). Максималната скорост надвишава 340 км/ч (6,2 мили/ч) (с 10 км/ч по-бавно).

Fenomeno Roadster няма нито сгъваем твърд покрив, нито подвижни панели. Той се отличава с уникални „нарязани“ странични прозорци и малък спойлер от въглеродни влакна на задния ръб на предното стъкло, който отклонява въздушния поток далеч от кабината. Твърди се, че роудстърът има същата притискаща сила и охлаждаща ефективност като купето. Моделът, показан тук, е боядисан в цвят Blu Cepheus с акценти Rosso Mars, комбинация, напомняща Lamborghini Miura Roadster от 1968 година.