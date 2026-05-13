Франция постави под изолация над 1700 души на круизен кораб след смъртен случай на пътник

Френските власти поставиха под изолация повече от 1700 пътници и членове на екипажа на британски круизен кораб, акостирал в Бордо, след смъртта на възрастен пътник и серия случаи на стомашно неразположение на борда, предаде в. „Льо Монд“.

Корабът Ambition пристигна във френския град във вторник с 1233 пътници, повечето от които британски и ирландски граждани, както и с 514 членове на екипажа от Индия.

Според местните власти 90-годишен пътник е починал, а около 50 души са проявили симптоми на стомашно разстройство.

Първоначалните изследвания са изключили заразяване с хантавирус или норовирус – силно заразна форма на гастроентерит, която причинява повръщане и диария.

Допълнителните тестове обаче продължават, като не се изключва и хранително натравяне.

По информация на властите симптомите сред пътниците на Ambition са достигнали пик в понеделник, докато плавателният съд е бил на пристанище в Брест, в северозападната част на Франция. Но още преди корабът да пристигне там, възрастният пътник е издъхнал.

